Nhà máy đóng tàu Quảng Châu ra mắt 8 thiết kế tàu thế hệ mới

Guangzhou Shipyard International (GSI) công bố 8 mẫu tàu do hãng tự phát triển, trải rộng nhiều chủng loại như tàu chở dầu, tàu container, tàu chở CO2 hóa lỏng...

Các mẫu mới gồm: tàu chở dầu thô/sản phẩm dầu công suất lớn 135.000 DWT; tàu khách "Artist" chạy bằng pin nhiên liệu methanol; tàu cẩu nổi 5.000 tấn; tàu container hạng băng 3.440 TEU; tàu ro-pax hạng sang chạy methanol, sức chứa 2.700 hành khách và 2.500 m làn xe; tàu chở LCO2 dung tích 15.000 m3; tàu chở gia súc phát thải bằng 0, diện tích 25.000 m2; và tàu chở dầu MR hybrid tiết kiệm năng lượng.

Theo GSI, loạt thiết kế này đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường mới nhất của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), tích hợp nhiều công nghệ cốt lõi như thiết kế tối ưu và hệ động lực dùng năng lượng sạch. Một số mẫu được đánh giá là lần đầu xuất hiện trong các phân khúc tàu chuyên dụng tại Trung Quốc.

Trong số 8 mẫu tàu, tàu chở dầu 135.000 DWT đã nhận chứng chỉ AIP kép từ Đăng kiểm Trung Quốc (CCS) và Lloyd's Register (LR). Mẫu tàu ro-pax methanol hạng sang cũng được cấp AIP kép từ LR và Bureau Veritas (BV). Sáu thiết kế còn lại đồng loạt nhận chứng chỉ AIP từ CCS, LR, BV và DNV.

Guangzhou Shipyard International (GSI) là một trong những nhà máy đóng tàu lâu đời và lớn nhất Trung Quốc, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSSC). Thành lập năm 1954 tại Quảng Châu, GSI chuyên đóng mới và sửa chữa nhiều dòng tàu thương mại và tàu chuyên dụng như tàu chở dầu, tàu container, ro-pax, tàu hỗ trợ ngoài khơi và tàu sử dụng nhiên liệu sạch. Doanh nghiệp nổi tiếng với năng lực thiết kế độc lập, ứng dụng công nghệ xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của IMO. Những năm gần đây, GSI đẩy mạnh đóng tàu thân thiện môi trường, trở thành thương hiệu nổi bật trong công nghiệp đóng tàu hiện đại của Trung Quốc.

Ngọc Minh (theo Seatrade Maritime News)