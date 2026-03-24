Nhà máy điện than trên 40 năm không chuyển đổi nhiên liệu có thể bị đóng cửa

Việt Nam sẽ đàm phán đóng cửa các nhà máy điện than cũ trên 40 năm tuổi, nếu không thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như hydrogen, amoniac xanh.

Ngày 23/3, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký phê duyệt Đề án cập nhật triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), gắn với Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và quy hoạch điện VIII.

Đề án đặt mục tiêu chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch, xanh như hydrogen, amoniac xanh, phù hợp với quy hoạch. Sau năm 2030, chính phủ yêu cầu không xây mới điện than, đồng thời đàm phán đóng cửa với các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm, không thể chuyển đổi nhiên liệu và đáp ứng lộ trình giảm thải khí nhà kính quốc gia.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 (Trà Vinh). Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, phía Việt Nam phối hợp và huy động nguồn lực từ các đối tác quốc tế hỗ trợ triển khai các dự án JETP liên quan đến nâng cấp, xây dựng hạ tầng sản xuất, truyền tải, điều hành điện thông minh, phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, sản xuất nhiên liệu xanh...

Đến năm 2030, hai trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo được hình thành tại các khu vực nhiều tiềm năng. Song song với đó, tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo được kỳ vọng đạt khoảng 47% tổng công suất điện, điện than không vượt quá 31 GW.

Ngành điện được kiểm soát phát thải khí nhà kính không quá 170 triệu tấn CO2e, trên cơ sở có sự hỗ trợ của các đối tác trong khuôn khổ JETP. Đến năm 2050, đỉnh phát thải của ngành không quá 101 triệu tấn CO2e, năng lượng tái tạo đạt 80-85% tổng nguồn cung sơ cấp.

Về nhân lực, đề án đặt mục tiêu hình thành đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giỏi trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và năng lượng mới, với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế. Nguồn nhân lực chất lượng cao này sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực, hài hòa mục tiêu giảm thải, tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Một nhiệm vụ của đề án là tăng cường các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, dịch vụ, thương mại và dân dụng. Theo đó, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định bắt buộc về định mức sử dụng năng lượng cho các ngành công nghiệp, giao thông sẽ được xây dựng, kèm theo chế tài.

Bên cạnh đó, Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và methane trong lĩnh vực giao thông vận tải cũng được lồng ghép trong đề án JETP. Chương trình này gồm loạt hoạt động chuyển đổi sang xe điện, phát triển nhiên liệu xanh, hạ tầng trạm sạc, hướng ngành giao thông vận tải tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

