Nhà liền thổ TP HCM giảm hơn nửa giá trong quý cuối năm ngoái

Giá nhà liền thổ tại TP HCM giảm gần 53% trong quý IV/2025, chủ yếu do sự xuất hiện của các dự án mới tại vùng ven với mức bán sơ cấp thấp, theo JLL Việt Nam.

Báo cáo nghiên cứu thị trường nhà ở TP HCM của JLL mới đây cho biết, giá sơ cấp nhà liền thổ trong quý IV/2025 đạt trung bình 8.033 USD mỗi m2 (hơn 210 triệu đồng), giảm 48,5% so với quý trước và gần 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ rổ hàng mới của dự án tại Cần Giờ có mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng 350-450 triệu đồng mỗi m2 của các dự án lớn trước đó, nên đã kéo mặt bằng giá chung toàn thị trường hạ nhiệt.

Rổ hàng tại Cần Giờ cũng góp phần đưa nguồn cung nhà liền thổ trong quý vừa qua lên 3.400 căn, tăng gấp 17 lần so với quý trước. Lượng tiêu thụ ghi nhận mức tăng đột biến, với hơn 2.000 căn được hấp thụ, cao nhất kể từ năm 2022 đến nay. Động lực chính đến từ số lượng lớn giao dịch sơ cấp tại dự án này.

Diễn biến tương tự được ghi nhận trong báo cáo của CBRE Việt Nam. Theo đó, giá sơ cấp nhà liền thổ TP HCM trong quý IV/2025 đạt trung bình khoảng 190 triệu đồng mỗi m2, giảm gần 39% so với cùng kỳ năm trước. Sự điều chỉnh này xuất phát từ việc các dự án mở bán trong quý chủ yếu nằm ở khu vực vùng ven, xa trung tâm, với mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với mức bình quân của thị trường.

Bất động sản khu Đông TP HCM với dự án nhà phố. Ảnh: Quỳnh Trần

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, đánh giá việc xuất hiện rổ hàng mới với mức giá cạnh tranh hơn đang tạo ra tác động hai chiều lên thị trường nhà liền thổ TP HCM. Một mặt, nguồn cung này góp phần giảm bớt tình trạng khan hiếm kéo dài và làm chậm lại đà tăng giá liên tục của phân khúc vốn luôn ở mức cao trong nhiều năm qua. Mặt khác, sự điều chỉnh về giá cũng đang mở rộng biên độ tiếp cận cho thị trường, khi thu hút thêm nhóm nhà đầu tư mới và người mua có nhu cầu ở thực, thay vì chỉ tập trung vào một nhóm nhỏ nhà đầu tư sở hữu tiềm lực tài chính lớn.

Theo bà Dung, trong bối cảnh mặt bằng giá nhà liền thổ tại khu vực nội đô đã bị đẩy lên quá cao, việc các dự án mới dịch chuyển ra vùng ven với mức giá hợp lý hơn là xu hướng tất yếu của thị trường. Sự dịch chuyển này không chỉ giúp phân bổ lại nhu cầu theo không gian đô thị, mà còn tạo điều kiện để thị trường phát triển bền vững hơn, tránh tình trạng tăng giá cục bộ kéo dài. Khi người mua có thêm lựa chọn về giá và vị trí, thanh khoản của thị trường cũng được cải thiện theo hướng lành mạnh hơn.

Bà Dung cũng cho rằng các dự án có vị trí kết nối tốt, pháp lý rõ ràng và được phát triển bởi những chủ đầu tư uy tín sẽ vẫn giữ được sức hút, ngay cả trong bối cảnh mặt bằng giá chung có xu hướng điều chỉnh. Ngược lại, các dự án thiếu lợi thế về hạ tầng hoặc có giá bán neo cao so với giá trị thực sẽ đối mặt áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Tuy vậy, áp lực cạnh tranh từ nguồn cung giá mềm đang buộc nhiều dự án nhà liền thổ hiện hữu tại TP HCM phải điều chỉnh chính sách bán hàng. Không ít chủ đầu tư đã đẩy mạnh kích cầu cuối năm thông qua các chương trình chiết khấu cao và phương thức thanh toán linh hoạt nhằm gia tăng sức mua.

Cụ thể, Van Phuc Group áp dụng mức chiết khấu lên đến 28% cho giỏ hàng 30 căn nhà phố và shophouse tại Khu đô thị Vạn Phúc City; khách hàng thanh toán nhanh được hưởng thêm ưu đãi tương ứng. An Gia triển khai mức chiết khấu 18,5% cho các căn nhà phố thương mại tại dự án The Gió Riverside. Một dự án nhà thấp tầng tại khu Đông cũng áp dụng chiết khấu lên đến 20% cho rổ hàng biệt thự thanh toán nhanh trong tháng 1. Ngay cả dự án có mặt bằng giá thấp như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cũng đưa ra mức chiết khấu 8-10%, cùng chính sách thanh toán kéo dài gần hai năm.

Theo bà Phan Thị Ánh Đào, Trưởng phòng Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu JLL Việt Nam, những diễn biến trong quý cuối năm 2025 cho thấy thị trường nhà ở TP HCM đang bước vào một chu kỳ mới với nhiều tín hiệu tích cực. Sức cầu không chỉ hồi phục mà còn tập trung rõ nét vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, giá bán phù hợp và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín.

Đáng chú ý, các chính sách thanh toán giãn theo tiến độ xây dựng giúp giảm đáng kể áp lực dòng tiền, qua đó thu hút nhóm nhà đầu tư có quy mô vốn nhỏ hơn, với kỳ vọng tăng trưởng từ các dự án hạ tầng trong tương lai. "Người mua vẫn thể hiện nhu cầu cao với các dự án có pháp lý minh bạch, tiềm năng khai thác thương mại và khả năng thanh khoản tốt", bà Đào nhận định.

Dự báo về thị trường năm nay, JLL Việt Nam cho biết TP HCM được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng với nguồn cung khoảng 4.500 căn nhà liền thổ. Các dự án đại đô thị quy mô lớn như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya sẽ đóng vai trò nguồn cung chủ lực, giải cơn khát nhà liền thổ và giúp ổn định mặt bằng giá đang quá cao của TP HCM mấy năm qua.

Cùng quan điểm, CBRE Việt Nam dự báo diễn biến giá nhà liền thổ tại TP HCM trong thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào cơ cấu nguồn cung mới. Khi nguồn cung chủ lực trong hai năm tới vẫn tập trung tại các khu vực vùng ven như Cần Giờ và Hóc Môn (cũ), giá nhà liền thổ tại đây có thể giảm khoảng 9% so với hiện tại. Ngược lại, với các thị trường lân cận như Bình Dương (cũ), Tây Ninh và Đồng Nai, CBRE dự báo giá nhà sẽ tăng 13-21% nhờ tác động của bảng giá đất mới và hiệu ứng sáp nhập.

Phương Uyên