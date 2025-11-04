Nha khoa Pasteur tài trợ cho cuộc thi 'Miss Cosmo TP HCM 2026'

Nha khoa Pasteur tài trợ Top 3 Miss Cosmo với tổng giá trị lên tới 600 triệu đồng cho các dịch vụ và hỗ trợ chăm sóc răng miệng cho thí sinh trong suốt cuộc thi.

Nguyễn Lê Lâm Ngân, CEO Nha khoa Pasteur, vừa tham dự lễ công bố khởi động cuộc thi sắc đẹp "Miss Cosmo TP HCM 2026", ngày 2/11, tại TP HCM. Nữ doanh nhân là một trong các ban giám khảo và nhà tài trợ của cuộc thi.

CEO Lâm Ngân sẽ ngồi "ghế nóng" của cuộc thi Miss Cosmo TP HCM 2026. Ảnh: Nha khoa Pasteur

Tại sự kiện, CEO Lâm Ngân đại diện Nha khoa Pasteur ký kết tài trợ cho Top 3 Miss Cosmo với tổng giá trị quà tặng lên tới 600 triệu đồng cho các dịch vụ. Theo đó, quà tặng trị giá 100 triệu đồng thuộc về á khôi 2, 200 triệu đồng thuộc về á khôi 1 và 300 triệu đồng dành tặng tân hoa khôi. Đồng thời, trong suốt quá trình dự thi, Nha khoa Pasteur sẽ hỗ trợ các thí sinh có nụ cười tự tin và tỏa sáng.

Nữ CEO chia sẻ Pasteur có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa tại TP HCM. Phòng khám sở hữu các dịch vụ chuyên nghiệp như: chụp sứ toàn phần, điều trị tủy, cấy ghép implant, răng sứ thẩm mỹ, chỉnh nha, trám răng, tẩy trắng răng plasma, nhổ răng, vệ sinh răng miệng. Đặc biệt, phòng khám còn trang bị công nghệ X-quang Panorama toàn hàm tiên tiến, giúp các bác sĩ có cái nhìn toàn diện về tình trạng răng miệng của khách hàng và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, hiệu quả.

"Nha khoa Pasteur được thiết kế sang trọng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ chất lượng cùng đội ngũ y bác sĩ có tay nghề lâu năm, chuyên môn cao trong lĩnh vực nha khoa. Nơi đây sẽ là 'người bạn đồng hành' hỗ trợ nâng tầm nhan sắc của các thí sinh trong suốt cuộc thi", nữ CEO cho biết.

Không gian sang trọng tại Nha Khoa Pasteur - đơn vị tài trợ cho Miss Cosmo TP HCM 2026. Ảnh: Nha khoa Pasteur

"Miss Cosmo TP HCM 2026" với chủ đề "The New Iconic" là cuộc thi sắc đẹp tôn vinh hình ảnh người phụ nữ thế hệ mới - tự tin, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng lan tỏa giá trị tích cực. Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam hoặc người Việt định cư ở nước ngoài, từ 18 đến 33 tuổi, cao từ 1,65 m trở lên, có đạo đức tốt, chưa lập gia đình và tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Cuộc thi khuyến khích sự đa dạng, chấp nhận thí sinh đã qua thẩm mỹ, đồng thời đề cao trí tuệ, tài năng, cá tính và tinh thần cống hiến.

"Miss Cosmo TP HCM 2026" mở cổng nhận hồ sơ từ ngày 2/11/2025 đến tháng 1/2026; vòng sơ khảo tổ chức tại TP HCM vào ngày 11/1/2026. Chuỗi hoạt động đồng hành và cộng đồng diễn ra từ ngày 9 đến 15/3/2026. Đêm chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 14/3/2026. Từ vòng tuyển chọn trực tuyến và trực tiếp, Top 50 thí sinh tiềm năng sẽ được lựa chọn bước vào vòng sơ khảo, tiếp tục tranh tài để chọn ra Top 30 - Top 20 - Top 10 - Top 5, và cuối cùng là người đăng quang.

Hải My