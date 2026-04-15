Nhà hàng WooMaster tiếp đón Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ

Hà NộiÔng Luke J. Lindeberg, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ, vừa có chuyến thăm, làm việc và ăn trưa tại nhà hàng WooMaster cuối tháng 3.

Buổi làm việc diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động kết nối, thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản giữa doanh nghiệp hai nước. Sự kiện còn có sự tham dự của đại diện Hiệp hội Xuất khẩu Thịt Mỹ và doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực phân phối và dịch vụ ẩm thực.

Các bên trao đổi về nguồn cung thịt bò nhập khẩu từ Mỹ, tiêu chuẩn chất lượng và xu hướng tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Nội dung cũng đề cập đến cơ hội mở rộng hợp tác trong chuỗi cung ứng và phân phối sản phẩm nông nghiệp.

Ông Luke J. Lindeberg (hàng đầu, thứ 3 từ trái qua), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ, chụp ảnh cùng các đại diện tại nhà hàng Woomaster. Ảnh: WooMaster

Đại diện WooMaster cho biết, việc được lựa chọn làm địa điểm tiếp đón đoàn là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và mô hình vận hành. Một trong những yếu tố được nhà hàng nhấn mạnh là kỹ thuật ủ thịt "wet aging" trong 14 - 21 ngày. Thịt được hút chân không, bảo quản trong môi trường lạnh nhằm làm mềm cấu trúc và tăng hương vị. Sau quá trình ủ, thịt được pha lóc, xử lý bề mặt trước khi chế biến. Khi phục vụ, steak được áp chảo ở nhiệt độ cao, kết hợp xông khói bằng gỗ sồi để hoàn thiện hương vị.

WooMaster sử dụng 100% thịt bò nhập khẩu từ Mỹ. Ảnh: WooMaster

WooMaster sử dụng 100% thịt bò nhập khẩu từ Mỹ, với hai dòng chính là Kuro Wagyu và Certified Black Angus. Theo nhà hàng, các dòng thịt này có độ mềm, vân mỡ và hương vị phù hợp với phương pháp chế biến tại đây. Bên cạnh steak, thực đơn còn có các món ăn kèm theo phong cách Hàn - Âu. Một số món được chế biến trực tiếp tại bàn, kết hợp với panchan.

Không gian nhà hàng gồm khu vực chung và phòng riêng, được thiết kế theo phong cách hiện đại, tông màu trầm, chú trọng sự riêng tư và trải nghiệm của thực khách. Khu vực chung phù hợp cho nhóm nhỏ, trong khi phòng riêng đáp ứng nhu cầu gặp gỡ, tiếp khách hoặc tổ chức các buổi làm việc. Một số bàn được bố trí bếp nướng tại chỗ, phục vụ hình thức chế biến trực tiếp. Doanh nghiệp hướng tới mô hình kết hợp ẩm thực và trải nghiệm dịch vụ.

Thực khách có cơ hội thưởng thức đa dạng phần thịt bò trong một bữa ăn. Ảnh: WooMaster

Ra đời khoảng năm 2023, WooMaster là nhà hàng chuyên về steak tại Hà Nội, phục vụ nhóm khách hàng yêu thích ẩm thực Âu và các trải nghiệm ăn uống tại chỗ. Doanh nghiệp định vị theo hướng kết hợp giữa chất lượng món ăn và không gian dịch vụ, hướng tới các buổi gặp gỡ, tiếp khách và trải nghiệm ẩm thực trong đô thị.

Hải My