Nhà hàng Phú Quốc gây tranh cãi vì thu phí qua cửa xuống biển

An GiangNhà hàng từng cho khách vào cửa tự do để xuống tắm ở Bãi Sao, nhưng từ 23/12 thu phí 60.000 đồng một người qua cửa, gây ra phản ứng.

Ngày 28/12, du khách Hoàng Minh cho biết phải trả 60.000 đồng cho nhà hàng Chez Dugong để qua cổng, từ đó đi xuống quán cà phê Highland nằm ở dưới Bãi Sao. Trước đó, khách nước ngoài cũng phàn nàn việc phải đóng 60.000 đồng để đi qua lối vào nhà hàng, dẫn ra Bãi Sao. Ngày 26/12, UBND Đặc khu Phú Quốc đã yêu cầu kiểm tra, làm rõ phản ánh của khách về vấn đề thu phí này.

Bà Anh Thư, đại diện nhà hàng Chez Dugong, cho biết phản ánh của khách nước ngoài xảy ra vào hôm 23/12 - ngày đầu tiên nhà hàng áp dụng khoản phí. Khoản này đã bao gồm các dịch vụ như tắm tráng (trước đây có giá 20.000 đồng/lượt) và sử dụng nhà vệ sinh miễn phí. Ngoài ra, du khách có thể dùng phiếu này để cấn trừ trực tiếp vào hóa đơn ăn uống tại quầy bar của nhà hàng - giá trung bình 130.000-320.000 đồng mỗi món.

Hiện tại, khách có ba đường chính để xuống Bãi Sao - một đường đi qua khu đất của nhà hàng Chez Dugong; một đường khác phải để xe ngoài bờ rừng sau đó đi bộ xa, qua nhà hàng Mỹ Lan; lối còn lại cũng đi qua nhà hàng Paradiso và phải trả phí 100.000 đồng.

Theo bà Thư, quyết định thu phí nhằm mục đích tăng cường quản lý, giữ gìn tài sản và kiểm soát lượng khách ra vào.

Trước đây, khi để khách ra vào tự do, nhà hàng gặp phải nhiều tình trạng bất cập như khách tắm biển về nhưng không mua dịch vụ tắm tráng mà vào thẳng nhà vệ sinh, làm rơi nhiều cát vào chậu rửa tay gây tắc nghẽn hệ thống nước. Nhiều khách ngồi nghỉ tại bàn ghế của nhà hàng nhưng không dùng dịch vụ. Ngoài ra, khách còn tận dụng lối đi qua nhà hàng Chez Dugong để sang quán cà phê Highland ở ngay dưới Bãi Sao, bên phải nhà hàng.

Tấm biển thông báo thu 60.000 đồng mỗi người. Ảnh: NVCC

Đại diện nhà hàng cũng chia sẻ chi phí vận hành năm nay tăng cao, đặc biệt là tình trạng khan hiếm nhân sự tại Phú Quốc. Nhà hàng phải thuê thêm người để dọn dẹp vệ sinh bãi biển và đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng để phục vụ khách tốt hơn.

"Có thể thông báo ghi trên biển báo của chúng tôi khiến nhiều khách hiểu lầm", bà Thư nói, cho biết hiện nhà hàng bố trí nhân viên trực cửa để giải thích cho khách về ý nghĩa của khoản phí 60.000 đồng, tránh du khách phản ứng.

Sau khi anh Hoàng Minh chia sẻ trên trang cá nhân về việc thu phí của nhà hàng, nhiều người dùng cho rằng khoản 60.000 đồng hợp lý vì khách hàng có thể trừ trực tiếp vào chi phí ăn uống.

"Vấn đề là bạn đỗ xe trên khu đất của nhà hàng, trong khi quán cà phê lại không có đường dẫn xuống", một người chia sẻ. "Nhà tôi mở quán cà phê võng, khách đến xin sạc điện thoại nhờ cũng biết ý mua thêm cốc nước mía. 60.000 đồng như này cũng đáng", người dùng Lâm Ngọc nói.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến nhận xét việc thu phí sẽ ảnh hưởng không tốt tới trải nghiệm của du khách.

Khách tắm biển Bãi Sao chiều 30/12. Ảnh: NVCC

Phú Quốc được dự báo trở thành điểm đến bùng nổ dịp Tết Dương lịch khi 99% phòng khách sạn trên Booking đã được bán hết, nhiều đại lý phòng khách sạn từ chối khách đặt sát ngày.

Trong 11 tháng năm nay, Phú Quốc đón gần 7,6 triệu lượt khách, trong đó 1,6 triệu khách quốc tế, tăng 35% so với cùng kỳ và vượt mục tiêu cả năm (7,25 triệu lượt, bao gồm 1,2 triệu khách quốc tế). Hòn đảo thu hút nhờ chính sách miễn visa 30 ngày cho mọi du khách quốc tế, chuyến bay thẳng tiện lợi, cảnh quan thiên nhiên đẹp cùng mùa cao điểm từ tháng 10 đến tháng 5 với thời tiết nắng đẹp và biển trong xanh.

Tú Nguyễn