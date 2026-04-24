Nhà hàng ở TP HCM vào top 10 tốt nhất thế giới

CieL Dining ở TP HCM vào top Tastemakers Awards 2026 của Food & Wine, tôn vinh các nhà hàng mang bản sắc văn hóa và yếu tố hoài niệm.

Tạp chí Food & Wine ngày 22/4 công bố danh sách những nhà hàng quốc tế xuất sắc 2026, nằm trong hệ thống giải thưởng Tastemaker Awards thường niên.

CieL Dining ở Thảo Điền, TP HCM, một sao Michelin năm 2025, đứng ở vị trí thứ ba. Nhà hàng phục vụ tasting menu (thực đơn nếm thử) với khoảng 10 món. Không gian mang phong cách Bắc Âu, kết hợp sự tối giản Nhật Bản. Bếp mở chỉ phục vụ khoảng 15 thực khách mỗi buổi. Bếp trưởng Lê Việt Hồng từng được vinh danh "Đầu bếp trẻ xuất sắc 2025".

Ciel Dining được Tripadvisor đánh giá 5/5 sao, Trip và Google Reviews chấm 4,8/5, gợi ý thực khách nên thử. Trong các món ăn, bong bóng cá với trứng hấp (fish maw với egg custard) là món "đinh" của bếp trưởng. Đây là sự kết hợp Đông - Tây: nguyên liệu Á Đông được chế biến theo kỹ thuật Pháp cổ điển. Món ăn có mặt từ ngày đầu và chưa thay đổi, là biểu tượng của nhà hàng.

Năm nay thay vì tiếp tục tôn vinh kiểu nhà hàng fine dining truyền thống, các chuyên gia F&W ưu tiên những nhà hàng mang đậm bản sắc văn hóa. Danh sách tôn vinh những căn bếp nơi món ăn được tạo nên từ ký ức và sự giao thoa văn hóa, kết hợp tính mùa vụ và nguyên liệu địa phương.

Giải thưởng cũng đánh giá cao nhà hàng có thực đơn phá cách, nơi mỗi món ăn kể một câu chuyện hoặc phong cách gắn với vùng miền.

Ikoyi tại London (Anh) đứng đầu bảng xếp hạng. Đây là nhà hàng với các món ăn pha trộn ẩm thực Tây Phi, Đông Á và Anh. Phóng viên chuyên viết về ẩm thực Leonie Cooper của tạp chí Time Out (Anh) nhận xét, một bữa ăn tại Ikoyi là trải nghiệm "vượt ngoài thế giới thường nhật".

Maido tại Lima (Peru), nhà hàng theo phong cách ẩm thực Nikkei (Peru - Nhật) đứng ở vị trí thứ hai.

10 nhà hàng tốt nhất thế giới theo Food & Wine

1. Ikoyi (London, Anh)

2. Maido (Lima, Peru)

3. CieL Dining (TP HCM, Việt Nam)

4. Arami (La Paz, Bolivia)

5. Potong (Bangkok, Thái Lan)

6. Naar (Darwa, Ấn Độ)

7. Botánico (Mexico City, Mexico)

8. Roscioli Salumeria con Cucina (Rome, Italy)

9. Lunch Lady (Vancouver, Canada)

10. Saint Peter (Sydney, Australia)

Food & Wine (F&W) thuộc tạp chí People (Mỹ) là ấn phẩm chuyên về ẩm thực hàng đầu thế giới. Food & Wine tổ chức nhiều giải thưởng hàng năm, trong đó có Tastemakers Awards. Các nhà hàng thắng giải được chọn thông qua một quy trình đánh giá từ hơn 400 chuyên gia, đầu bếp đến các cây bút du lịch và ẩm thực. Sau khi có đề cử, Hội đồng Cố vấn Toàn cầu của F&W sẽ tiến hành xếp hạng.

Tâm Anh (theo Time Out)