Nhà giàu Mỹ đỏ mắt săn du thuyền

Thuê, mua du thuyền tại Mỹ đang không hề dễ dàng dù giới nhà giàu không thiếu tiền. Họ cũng khó được mặc cả nếu có cơ hội giao dịch.

Nhiều tiền nhưng không phải lúc nào bạn cũng có được thứ mình muốn. Gia đình Tom và Karian Forsyth ở Nam California, là một ví dụ. Tháng 5/2020, họ không mấy ngạc nhiên khi nhà cung cấp hủy lịch đặt thuê chiếc du thuyền dài 100 foot (hơn 30m) để đi dọc theo bờ biển Croatia.

Nhưng sau đó, họ tiếp tục không thuê được chiếc du thuyền dài 88 feet ở Newport (Rhode Island) sau 3 tuần đặt lịch. "Tôi đã hỏi lý do với người môi giới du thuyền. Anh ấy bảo đã bán chiếc thuyền. Chúng tôi chưa bao giờ nhân một cuộc điện thoại nào nói rằng 'Tôi vừa bán chiếc du thuyền của mình'", ông Tom Forsyth nói.

Nhiều bộ phận của nền kinh tế Mỹ đang phải đối phó với sự gia tăng đột ngột của nhu cầu, và thị trường du thuyền là một trong số đó. Gia tăng doanh số bán hàng và thuê thuyền đã bắt đầu sớm trong đại dịch, khi những người giàu có tìm kiếm một nơi an toàn để gia đình đi chơi.

Do đó, bất kỳ ai muốn mua một chiếc thuyền nhỏ vẫn phải mất thời gian để tìm kiếm. Và những đại gia đang tìm cách thuê một siêu du thuyền cũng sẽ cần phải kiên nhẫn. Và trong cả hai trường hợp, giá đều tăng.

Một hội viên đang dùng thuyền của câu lạc bộ Barton & Gray Mariners Club. Ảnh: NYT.

Yatco, một cơ sở dữ liệu quốc tế du thuyền, cho biết giá bán và giá thuê đã tăng đáng kể so với mức trước đại dịch. Doanh số bán thuyền dưới 50 feet (khoảng 15m) hiện tăng 27% so với năm 2019 và 35% so với năm ngoái. Doanh số bán du thuyền lớn hơn cũng tăng lên, với du thuyền trên 150 feet (khoảng 45m) tăng 62% so với năm ngoái và 47% so với năm 2019.

"Chúng tôi chứng kiến một sự thay đổi chấn động. Trong toàn ngành đã có sự gia tăng về doanh số bán hàng và cho thuê", Steven Myers, Nhà sáng lập kiêm CEO Yatco, nhận xét.

Dữ liệu của Yatco cho thấy thị trường cũng có ít cơ hội để mặc cả. Vào năm 2019, những chiếc thuyền nhỏ hơn 50 feet được bán với giá thấp hơn khoảng 25.000 USD so với giá chào bán. Năm ngoái, mức chiết khấu đó là 16.000 USD, và năm nay nó chỉ còn dưới 14.000 USD. Ngay cả đối với những chiếc thuyền lớn hơn 150 feet, đòi hỏi phải có bằng lái đặc biệt, doanh số bán hàng vẫn rất cao, với giá trung bình năm nay là hơn 20 triệu USD, ông Myers nói.

"Chắc chắn thị trường đang nằm trong quyết định của người bán", ông nói và so sánh nó với thị trường bất động sản ở Palm Beach (Florida), nơi công ty đặt trụ sở. "Chúng tôi vừa có một chiếc siêu du thuyền được mua trực tuyến, điều này chưa từng xảy ra khi bạn đang chi hàng triệu USD", ông chia sẻ thêm.

Thị trường cho thuê cũng phát triển mạnh hơn so với những năm trước, với việc các chủ sở hữu nắm ưu thế. Trước đại dịch, người thuê có thể mặc cả về giá cả hoặc thời hạn của hợp đồng thuê. Nhưng giờ thị họ ít có cơ hội như vậy.

"Chủ sở hữu không còn thương lượng về giá cả hoặc phí vận chuyển và ít có khả năng chấp nhận các hợp đồng thuê ngắn hạn từ 3 đến 5 ngày mà ưu tiên cho thuê từ một tuần trở lên", Katy Carter, nhà môi giới tại Fraser Yachts ở Fort Lauderdale (Florida) cho biết thuyền có sẵn đang thiếu trong khi người cần thuê rất nhiều.

Trước nhu cầu tăng cao, nhiều chủ sở hữu cũng không ưu đãi giảm giá cho người thuê dài hạn như trước. "Tôi hoàn toàn thấy thiếu các giao dịch giảm giá. Ngay cả khi hợp đồng thuê kéo dài từ hai đến ba tuần, chủ sở hữu vẫn muốn lấy nguyên giá", Sean Zamora, CEO của Moran Yacht & Ship, cho biết.

Và khi chiếc du thuyền cần sửa chữa gì đó - điều diễn ra khá thường xuyên - thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để mua các bộ phận và bảo dưỡng, khiến nó phải nằm bến lâu hơn trước.

Gia đình Forsyths cuối cùng đã tìm được một chiếc du thuyền khác sau khi hợp đồng thuê của họ ở Newport bị hủy bỏ. Nhưng cái mới lớn hơn và đắt hơn. "Chiếc thuyền mới mà nhà môi giới của chúng tôi tìm thấy có giá cao hơn 20%, nhưng chi phí cũng cao hơn 20%", bà Forsyth nói.

Brock Pierce, Chủ tịch của Bitcoin Foundation, vừa mua một chiếc Mangusta dài 105 foot (32,) của Italy với giá khoảng 6 triệu USD. Ông cho biết đã thuê du thuyền ở Biển Địa Trung Hải và Caribe trong hơn một thập kỷ nhưng năm nay lại không tìm được chiếc nào phù hợp.

"Đây là lần đầu tiên tôi sở hữu một chiếc thuyền, bởi vì tôi quan niệm rằng không nên sở hữu những thứ này mà nên thuê chúng", Pierce nói nhưng giờ đây gặp quá nhiều vấn đề khi đi thuê vì không có sẵn thuyền và nhiều sự lựa chọn nữa.

Ông Pierce là người phân chia thời gian sống của mình ở Puerto Rico và Florida nên thường xuyên cần du thuyền. Nhưng khi lần đầu sở hữu, ông nói rằng phải trả giá cho cái gọi là chi phí bất tận. "Nó rất tốn tiền. Hôm qua, tội nhận được một hóa đơn cho một số món đồ gỗ trên thuyền trị giá 150.000 USD", ông nói.

Bến tàu Safe Harbor Newport Shipyard tại Rhode Island. Ảnh: NYT.

Một lựa chọn thay thế khác nếu không muốn mua hay tự thuê là đăng ký hội viên các câu lạc bộ thuyền. Barton & Grey và Freedom Boat Club là hai trong số những câu lạc bộ lớn. Các thành viên của họ có thể sử dụng nhiều loại thuyền nhưng phải đặt trước và không phải lúc nào cũng có thể sử dụng đúng chiếc họ muốn. Ví dụ, dịp Ngày của Cha (20/6) và Ngày Độc lập (4/7), hội viên nào cũng muốn dùng thuyền.

Freedom Boat Club, thuộc sở hữu của nhà sản xuất thuyền Brunswick, thu phí từ 5.000 đến 7.000 USD khi gia nhập và sau đó phí hàng tháng từ 350 đến 450 USD, tùy thuộc vào thị trường. 40.000 thành viên của họ có thể tiếp cận khoảng 3.200 chiếc thuyền, tất cả đều dài dưới 24 feet (khoảng 7m).

Câu lạc bộ này đã có thêm gần 10.000 thành viên kể từ khi đại dịch bắt đầu. Brenna Preisser, Chủ tịch bộ phận tăng tốc kinh doanh tại Brunswick cho biết một thuyền cho sẽ có 8 đến 10 thành viên sử dụng.

Barton & Grey thu phí đăng ký và phí hàng năm là 20.000 USD. Các khoản phí đó thay đổi từ 39.000 USD để được sử dụng các thuyền dài 36 feet (10m) đến 114.500 USD để sử dụng bất kỳ thuyền nào nếu là người đầu tiên đặt lịch.

Hầu hết thành viên của họ đang trả 54.000 USD một năm, với quyền lợi tiếp cận tất cả các thuyền nhưng giới hạn đặt thuê 4 chiếc một lúc. "Chúng tôi có những thành viên đi ra ngoài 100 lần một năm và những người khác đi chơi vài lần một mùa", Douglas Gray, Đồng sáng lập Barton & Grey, cho biết.

Một số người sử dụng tư cách thành viên để giúp đỡ công việc của họ. Lauren Stephens, Nhà đồng sáng lập nhãn quần áo nữ Dudley Stephens, cho biết cô xây dựng thương hiệu của mình thông qua mạng xã hội, nhưng sắp hết địa điểm mới để chụp ảnh sản phẩm.

Vì vậy, cô cùng em gái đồng sáng lập Katherine McGrath, đang sử dụng tư cách thành viên để dùng thuyền làm bối cảnh chụp ảnh trên các bãi biển. "Chúng tôi từng thực hiện các buổi chụp ảnh tại các khách sạn với phí địa điểm từ 15.000 đến 20.000 USD một ngày", cô Stephens cho biết việc lấy du thuyền giúp tiết kiệm mà vẫn có được bối cảnh sang trọng. "Mùa hè này rất tình cờ là mùa hè để làm điều đó", Stephens nói.

Phiên An (theo NYT)