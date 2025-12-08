Nhà gái phản đối nhiều năm, tôi có nên ký đại đăng ký kết hôn

Tôi nửa muốn ký đại cho xong, rồi tự khắc hai người có trách nhiệm hơn, nửa muốn chạy trốn vì đôi khi không còn cảm xúc với bạn gái.

Tôi hơn 30 tuổi, chưa lập gia đình, có mối tình kéo dài nhiều năm, thế nhưng ngay từ năm đầu tiên đã bị gia đình nhà gái phản đối dữ dội. Tôi có vài lần qua hỏi lý do để tìm cách khắc phục, họ không nghe và phản ứng dữ dội hơn. Có lẽ vì dư âm nỗi đau của hai lần thất tình trước mà khi tình cảm cho tôi dành cho cô ấy từ đó luôn chỉ lưng lửng, cầm chừng với suy nghĩ: "Thôi quen được ngày nào hay ngày đó, có gì chia tay mình cũng đỡ buồn".

Thời gian dần trôi, tôi đã nản và nhiều lần muốn bỏ cuộc. Bạn gái thật sự rất yêu tôi, cố gắng níu giữ, an ủi, động viên sau những lần đó làm tôi suy nghĩ và quay lại. Cứ cái vòng lẩn quẩn như vậy đã gặm nhấm hết nửa thập niên tuổi xuân của hai chúng tôi. Bây giờ, nói thật là tình cảm trong tôi đã nhạt đi rất nhiều vì quá mệt mỏi trước sự phản đối qua nhiều năm. Nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc, bạn gái vẫn níu kéo, yêu thương tôi.

Tôi một mặt cảm thấy quá ngộp thở trong mối quan hệ này, một mặt lại lạc quan nghĩ trong khi bao nhiêu người ngoài kia vất vả đi tìm người thật lòng với mình, mình đang có sao không trân trọng? Cũng nhiều lần chúng tôi giận dỗi chia tay nhau và không liên lạc khoảng 3 tuần gì đấy, tôi cũng chủ động không liên lạc để cắt đứt mối quan hệ này trong êm đẹp, sau đó bạn gái chủ động liên lạc lại và mọi việc đâu lại hoàn đấy, một vòng lẩn quẩn bế tắc.

Hiện giờ chúng tôi bàn nhau ký đại giấy đăng ký kết hôn rồi về nói chuyện với gia đình cô ấy. Tôi nửa muốn nhắm mắt ký đại tờ giấy đó cho xong, sau tờ giấy đó tự khắc hai người phải có trách nhiệm hơn với nhau hơn, một mặt lại muốn chạy trốn vì thật sự đôi lúc bên cạnh cô ấy tôi không còn cảm xúc. Có chăng chỉ là những bực bội do mối quan hệ lẩn quẩn làm điên đầu này nhiều năm gây nên. Tôi thật sự chẳng biết làm sao nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Huỳnh Nam