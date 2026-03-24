Nhà ga VIP sân bay Phú Quốc hoàn thành phần thô

Sau 9 tháng thi công, nhà ga VIP sân bay Phú Quốc đã hoàn thành phần thô, trong khi nhà ga hành khách T2 đạt khoảng 85% kết cấu.

Cơ quan chức năng cho biết dự án mở rộng cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc được triển khai trong điều kiện khó khăn về nguồn cung vật liệu và yêu cầu vừa thi công vừa đảm bảo khai thác bay an toàn. Dù vậy, nhiều hạng mục vẫn bám sát, thậm chí vượt tiến độ như sân đỗ tàu bay 1C, đường cất hạ cánh số 2 và nhà ga VIP.

Nhà ga VIP - công trình phục vụ nguyên thủ và khách cấp cao - đã hoàn thành 100% kết cấu thô, phần mái đạt khoảng 60% và đang được đẩy nhanh để chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Tại nhà ga hành khách T2, phần kết cấu cơ bản hoàn tất khoảng 85%, các nhà thầu đã bắt đầu lắp dựng kết cấu thép mái từ đầu tháng 3.

Đối với đường cất hạ cánh số 2, công tác thi công gặp thách thức do nền đất yếu và vị trí nằm cạnh đường băng số 1 đang khai thác. Hiện lớp nền bêtông ximăng đạt khoảng 58%, lớp bêtông chất lượng cao đã được triển khai, dự kiến hoàn thành đường băng dài 3.300 m vào ngày 30/6.

Đường băng được thiết kế đạt tiêu chuẩn 4E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), có thể khai thác các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350-900. Kết cấu bêtông ximăng dày 78 cm, chịu áp suất bánh hơi tới 1,71 MPa và tải trọng tàu bay đến 400 tấn.

Phối cảnh bên trong nhà ga T2 sân bay Phú Quốc.

Các hạng mục sân đỗ tàu bay cũng đang được triển khai đồng thời, trong đó một số khu vực đã hoàn thành, góp phần nâng cao năng lực khai thác trong thời gian tới.

Để chuẩn bị vận hành, chủ đầu tư đã hợp tác với Changi Airports International (Singapore) nhằm hoàn thiện hệ thống khai thác, tối ưu trải nghiệm hành khách và phát triển các dịch vụ phi hàng không.

Dự án mở rộng cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc được khởi công từ tháng 7/2025, tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng, quy mô hơn 1.050 ha, đạt tiêu chuẩn 4E ICAO. Các hạng mục chính gồm đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP cùng hệ thống sân đỗ và hạ tầng phụ trợ. Sau khi hoàn thành, sân bay dự kiến đạt công suất 24 triệu hành khách mỗi năm và có thể mở rộng lên 50 triệu hành khách.

Đoàn Loan