Nhà ga quốc tế Đà Nẵng đạt 5 sao năm thứ ba liên tiếp

Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (T2) tiếp tục đạt chứng chỉ 5 sao của tổ chức Skytrax nhờ cải thiện hiệu suất xử lý luồng khách và đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2026.

Theo kết quả đánh giá thường niên tháng 3/2026, tổ chức xếp hạng hàng không quốc tế Skytrax công bố Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (T2) tiếp tục đạt chứng chỉ 5 sao. Kết quả này dựa trên các khảo sát độc lập về cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ, trong bối cảnh nhà ga đang vận hành vượt công suất thiết kế.

Lý do quan trọng nhất giúp nhà ga T2 duy trì thứ hạng năm nay là sự cải thiện đáng kể trong hiệu suất xử lý luồng khách. Theo báo cáo của Skytrax, điểm đánh giá thời gian xử lý hàng chờ tại khu vực Hải quan đã tăng từ 1,5 lên 4,5 điểm so với năm 2025.

Chỉ số hiệu quả vận hành tại đây cũng tăng từ 1,5 lên 4,0 điểm nhờ việc chủ động mở thêm làn xử lý trong các khung giờ cao điểm và phối hợp tốt giữa đơn vị vận hành với lực lượng chức năng. Điều này giúp loại bỏ tình trạng ùn tắc kéo dài khi lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng mạnh.

Bên cạnh đó, nhà ga tiếp tục duy trì điểm số cao ở các nhóm tiêu chuẩn cốt lõi nhờ đẩy mạnh trải nghiệm số trong quy trình check in và tra cứu thông tin.

Hệ thống tiện ích phi hàng không như chất lượng vệ sinh, biển báo và không gian chờ cũng được Skytrax đánh giá tích cực. Việc đưa các yếu tố văn hóa miền Trung và biểu diễn nghệ thuật vào không gian nhà ga cũng tạo nên bản sắc riêng biệt, giúp nơi đây khác biệt hoàn toàn so với mô hình các nhà ga truyền thống.

Tại Nhà ga T2, hành khách có thể sử dụng miễn phí xe đẩy đa năng (dùng làm ghế ăn hoặc chỗ ngủ) tại hai sảnh khởi hành tầng 2 sau khu vực an ninh, bên cạnh tiện ích phòng vú em dành cho người đi cùng trẻ nhỏ. Ảnh: Nguyễn Đông

Dù đạt chuẩn 5 sao, nhà ga đang đối mặt với áp lực lớn khi phục vụ hơn 6,8 triệu lượt khách trong năm 2025, vượt 70% công suất thiết kế (4 triệu khách/năm). Để bảo đảm duy trì tiêu chuẩn quốc tế, đơn vị vận hành đang triển khai dự án nâng công suất lên 6 triệu hành khách mỗi năm.

"Việc mở rộng là bước đi chiến lược để giảm áp lực lên hạ tầng và tiếp tục đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của hành khách", ông Đỗ Trọng Hậu, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT), nói.

Dự án mở rộng dự kiến tập trung vào việc gia tăng diện tích phòng chờ và tối ưu hóa các điểm chạm dịch vụ, nhằm giữ vững vị thế cửa ngõ hàng không quốc tế của miền Trung trong giai đoạn tiếp theo.

Nguyễn Đông