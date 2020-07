Nhà đầu tư 'săn' căn hộ hạng sang khu trung tâm

Nhà đầu tư chuộng những dự án của đơn vị uy tín, pháp lý vững, tiến độ tốt nhằm đảm bảo thanh khoản và lợi nhuận trong phân khúc kén người mua.

Anh Ngô Trọng Đạt, một nhà đầu tư lâu năm tại TP HCM chuyên "săn" các dự án độc đáo, sáng giá để tìm kiếm cơ hội gia tăng giá trị nhờ chuyển nhượng, danh mục đầu tư trải rộng trên các phân khúc nhà phố, căn hộ cao cấp, kể cả hạng sang. Anh Đạt cho biết, ở mỗi phân khúc, từng thời điểm, có những đặc thù khác nhau khiến nhà đầu tư phải linh hoạt trong chiến lược xuống tiền để đạt hiệu quả lợi nhuận cao nhất.

Riêng trên phân khúc căn hộ hạng sang, đánh giá đây là dòng "kén chọn" nhất, anh đặc biệt thận trọng trong việc lựa chọn sản phẩm trong lượng nguồn cung ít ỏi tại TP HCM. Bởi lẽ, sản phẩm có giá trị cực cao và không dành cho số đông, buộc anh "đã chọn thì phải chọn cho xứng đáng".

"Dù đầu tư nhưng tôi cũng phải hướng đến nhu cầu ở thực, có thể là từ người mua hoặc người thuê. Trong dòng sản phẩm này, họ đòi hỏi rất cao ở tất cả tiêu chí, từ vị trí, chất lượng, tiện ích đến thương hiệu của doanh nghiệp tham gia phát triển, vận hành", anh Đạt nói.

Thực tế từ khi Covid-19 bùng phát, nhà đầu tư giữ tâm lý quan sát trên phân khúc "triệu đô" này do chưa rõ tác động của đại dịch lên thị trường bất động sản. Trong khi đó từ góc độ nguồn cung, quỹ đất hạn chế và tính khan hiếm đặc thù của sản phẩm liên tục đẩy phân khúc này tăng giá, kể cả trong thời dịch.

Số liệu từ Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam, quý II, giá bán bình quân căn hộ toàn thành phố vọt lên 2.582 USD (khoảng 60 triệu) mỗi m2, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị này cho biết, nguồn cung khan hiếm do vướng mắc pháp lý tại TP HCM trong khi nhu cầu nhà ở vẫn ở mức cao.

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và mặt bằng giá đi lên, nhiều nhà đầu tư chọn tập trung vào những sản phẩm "xắt ra miếng", tức những sản phẩm có chất lượng và tiềm năng tăng giá rõ nét, thể hiện qua thương hiệu chủ đầu tư uy tín, vị trí "vàng", thiết kế, tiện ích, kể cả nội thất... Yếu tố tiến độ xây dựng cũng là một điểm cộng thể hiện năng lực và cam kết của chủ đầu tư trong giai đoạn "lửa thử vàng" do Covid-19.

Dòng tiền thận trọng chủ yếu rót vào các dự án "chắc chân" như The Grand Manhattan do Novaland triển khai ngay "tọa độ vàng" của TP HCM, hai mặt tiền đường Cô Giang - Cô Bắc, quận 1.

Phối cảnh The Grand Manhattan tại số 100 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM.

Tổ hợp này được xây dựng trên quy mô diện tích khoảng 14.000 m2, trong đó gần 4.200 m2 dành cho công viên nội khu mang đến không gian sống thoáng đãng, thiên nhiên xanh mát giữa quận 1. Một lợi thế khác của dự án này là ưu đãi chỗ đậu xe định danh dành cho những cư dân đầu tiên mua căn hộ.

Dự án chỉ cách chợ Bến Thành 5 phút di chuyển, tầm nhìn bao quát toàn thành phố, di chuyển thuận tiện đến mọi khu vực nội thành và xung quanh TP HCM. Tiềm năng của dự án một phần còn được bảo chứng nhờ hàng loạt giải thưởng như "Dự án phức hợp cao cấp tốt nhất Việt Nam" tại Dot Property Vietnam Awards, "Dự án hạng sang có thiết kế xuất sắc nhất năm" do Robb Report bình chọn...

Để thu hút nhóm khách hàng cao cấp, Novaland phát triển The Grand Manhattan hướng đến các chuẩn quốc tế như tiêu chuẩn xanh, tích hợp công nghệ thông minh, vật liệu hoàn thiện nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu... Ngoài ra, mô hình "sống theo chuẩn resort" cũng được ứng dụng, giúp cư dân tận hưởng những dịch vụ, tiện ích như đang ở khách sạn, trong một không gian xanh rộng lớn.

Gần 4.200m2 diện tích nội khu dành cho công viên, không gian dịch vụ và tiện ích.

Diễn viên, doanh nhân Chi Bảo, một nhà đầu tư tại dự án này cho biết, anh "rót tiền" vào dự án này bởi anh đã sống ở trung tâm lâu năm nên hiểu rõ giá trị bền vững của bất động sản khu vực này. Đây cũng là khu vực có nhiều doanh nhân hay chuyên gia nước ngoài có nhu cầu thuê căn hộ với giá cao, có thể dao động từ 2.500-2.700 USD một căn mỗi tháng.

Trong khi đó, nhà đầu tư Ngô Trọng Đạt nhìn nhận, giữa lúc mặt bằng giá khó đoán định như hiện nay, việc lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng tăng giá chắc chắn như căn hộ tại trung tâm thành phố được cho là lựa chọn an toàn, có tính thanh khoản cao và lợi tức hiệu quả.

"Do quỹ đất trung tâm khan hiếm, khó có dự án tương tự nếu so về vị trí, những căn hộ hạng sang như The Grand Manhattan sở hữu lợi thế độc tôn giúp đảm bảo tính thanh khoản và khả năng khai thác cho thuê, chuyển nhượng trong tương lai", anh Ngô Trọng Đạt khẳng định.

Căn hộ trung tâm chất lượng cao, thiết kế sang trọng, đảm bảo bằng uy tín của chủ đầu tư, đối tác tham gia phát triển, thương hiệu nội thất, vật liệu... nhiều khả năng hút khách thuê.

Trước đó, trong báo cáo cuối năm 2019, CBRE Việt Nam dự báo giá tài sản phân khúc hạng sang sẽ còn nhiều biến động và tăng trưởng theo chiều hướng gia tăng không giới hạn. Giá nhà hạng sang có thể tăng phi mã, đạt mức 35.000 USD mỗi m2.

Theo bảng phân hạng nhà ở căn cứ trên giá bán của đơn vị này, giá khởi điểm của phân khúc hạng sang là 4.000 USD mỗi m2, trên thực tế giá bình quân hiện nay vượt ngưỡng 6.000 USD mỗi m2 và vùng giá cao nhất ở phân khúc này từng xuất hiện căn hộ hạng sang tiệm cận 10.000-15.000 USD mỗi m2.

Từ năm 2017 đến đầu quý IV/2019, tức trong vòng 3 năm gần đây, căn hộ hạng sang tại khu trung tâm TP HCM tăng giá đến 40%. Trong biểu đồ phát triển của chu kỳ bất động sản hạng sang khu vực Đông Nam Á, TP HCM và Hà Nội đều đang nằm ở chu kỳ tăng giá nhanh, đặc biệt tại dự án sở hữu "tọa độ vàng" ngay trung tâm thành phố.

Nam Anh