Nhà đầu tư rót mạnh tiền vào chứng khoán

Nhà đầu tư trong nước rót mạnh tiền vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, đẩy thanh khoản chứng khoán lên 46.000 tỷ đồng, cao nhất 3 tháng qua.

Thanh khoản sàn TP HCM tăng 10% so với hôm qua, nối dài mạch tăng bốn phiên liên tiếp. Trong báo cáo chiến lược mới công bố, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán SSI nhận định thanh khoản thị trường hồi phục nhờ áp lực về mặt bằng lãi suất giảm so với giai đoạn cuối năm ngoái.

Dòng tiền của nhà đầu tư tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành ngân hàng, chứng khoán, sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp nặng. Sàn TP HCM nhờ đó có đến 13 mã đạt giá trị sang tay nghìn tỷ. SSI dẫn đầu với khớp lệnh hơn 1.930 tỷ đồng, bỏ xa hai mã xếp sau là VNM (1.660 tỷ đồng) và VCB (1.615 tỷ đồng).

Thanh khoản trên đà cải thiện, nhưng chỉ số đại diện cho sàn TP HCM có dấu hiệu chững lại sau nhịp tăng vọt đầu tuần. VN-Index hôm nay giằng co mạnh quanh tham chiếu và bốn lần đảo chiều từ tăng thành giảm. Chỉ số có thời điểm thiết lập kỷ lục mới tại 1.918 điểm, nhưng đến cuối phiên mất hơn 8 điểm, đóng cửa tại 1.894 điểm.

Áp lực xả hàng cổ phiếu "họ" Vingroup là nguyên nhân chính khiến chỉ số chốt phiên dưới tham chiếu. Bốn mã gồm VIC, VHM, VPL và VRE giảm 2,5-5,7%, khiến chỉ số mất tổng cộng 22 điểm. Điều này đồng nghĩa nếu loại trừ tác động của nhóm Vingroup, chỉ số sẽ duy trì sắc xanh.

Sàn TP HCM hôm nay có 170 mã tăng, trong khi bên giảm khoảng 150 mã. Hầu hết nhóm ngành ghi nhận trạng thái phân hóa mạnh.

Ví dụ, ở nhóm ngân hàng, các mã có yếu tố vốn nhà nước như BID, VCB, CTG tiếp tục tăng điểm. Tuy nhiên, cổ phiếu của các ngân hàng tư nhân đối mặt áp lực điều chỉnh mạnh. VPB giảm 3,3%, còn HDB, TCB, TPB và VIB cùng mất hơn 2%.

Tương tự, trong nhóm chứng khoán, các mã đầu ngành như SSI, VIX, HCM, VPX lội ngược dòng thị trường với mức tăng 1-4%. Ngược lại, VCK, TCX, VCI và VND đều chìm trong sắc đỏ.

Cổ phiếu bất động sản cũng chia làm hai thái cực. Bên tăng có NVL, NLG, AGG, KHG với biên độ 0,2-1,3%; còn nhóm giảm có KDH, CII, DXG, DXS và HDG.

Dầu khí là nhóm ngành hiếm hoi duy trì trạng thái đồng thuận. OIL, PVC và PLX cùng tăng hết biên độ, chốt phiên trong tình trạng không có bên bán. GAS, BSR và PVS tăng khiêm tốn hơn, dao động 1,8-3,2%.

Nhà đầu tư ngoại nối dài chuỗi bán ròng với giá trị tương đương hôm qua (450 tỷ đồng). Nhóm này chủ yếu rút vốn khỏi cổ phiếu bất động sản như VRE, VHM, DXG, KDH, HDG và PDR.

Phương Đông