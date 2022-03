Nhà đầu tư nhận 70% lãi cho thuê căn hộ ven biển

Chủ sở hữu căn hộ Flamingo Hải Tiến có thể uỷ thác cho chủ đầu tư quản lý và vận hành, quảng bá.

Khi mua dòng sản phẩm Ibiza Residences, khách hàng được Flamingo Holding Group trực tiếp quản lý, vận hành, làm thương hiệu, thu hút khách hàng. Phần lợi nhuận từ khai thác căn hộ, hàng năm chủ đầu tư sẽ trả cho nhà đầu tư với tỷ lệ 70%.

Đối với Ibiza ABTel dòng sản phẩm căn hộ khách sạn dành cho nhà đầu tư tự chủ động kinh doanh, vận hành và khai thác trên ứng dụng On The Go. Thông qua ứng dụng này nhà đầu tư có thể linh hoạt ở hoặc cho thuê theo lịch trình mong muốn, và tận hưởng đầy đủ chuỗi tiện nghi chung của toàn dự án. Trong trường hợp không muốn chủ động vận hành, nhà đầu tư có thể ủy thác khai thác kinh doanh cho các nhà đầu tư khác hoặc chủ đầu tư qua ứng dụng, cũng như nhận được sự hỗ trợ toàn diện trong truyền thông thương hiệu, thu hút khách du lịch, dịch vụ vận hành... để có thể thu về lợi nhuận tối đa.

"Với cam kết về tính minh bạch doanh thu ở cả hai loại hình sản phẩm, Ibiza Party Resort tại Flamingo Hải Tiến đang là lựa chọn đầu tư thụ động bền vững dành cho nhiều đối tượng khách hàng. Đặc biệt, với nguồn khách du lịch tăng nhanh sau khi du lịch nội địa mở cửa, dự án hứa hẹn sẽ thu hút nguồn đầu tư hiệu quả", đại diện Flamingo Holding Group chia sẻ.

Cũng theo chủ đầu tư Flamingo, Tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng Flamingo Hải Tiến sẽ có tổng 102 sản phẩm Ibiza Residences và 512 căn hộ Ibiza ABTel. Mỗi loại hình sản phẩm tại Ibiza Party Resort đều được thiết kế sảnh đón riêng, tạo sự thuận tiện và chuyên nghiệp trong việc quản lý, vận hành kinh doanh.

Phối cảnh Ibiza Party Resort. Ảnh: Flamingo Holding Group

Theo nhận định của Flamingo Holding Group, nhờ sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ với đường bờ biển 12 km cùng hàng loạt địa danh du lịch nổi tiếng..., Hải Tiến (Thanh Hoá) đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch biển với nhiều điểm nhấn khác biệt.

Theo Tổng cục Du lịch, trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm 2019, khu du lịch biển Hải Tiến đón và phục vụ gần 1,5 triệu lượt khách. Ngoài ra, theo Cổng thông tin điện tử Hoằng Hóa, từ năm 2015-2020, du lịch biển Hải Tiến đã thu hút tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch cùng hệ thống khách sạn đầy đủ từ bình dân đến cao cấp cũng đã được đầu tư phát triển để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của khách du lịch. Theo thống kê của UBND huyện Hoằng Hóa, tính đến năm 2020, Hải Tiến đã có trên 66 cơ sở lưu trú du lịch (khoảng 6.000 phòng nghỉ), trong đó khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 - 3 sao có 21 cơ sở (khoảng 2.500 phòng nghỉ) và chưa có khách sạn chuẩn 5 sao. Với tầm nhìn đến 2023, toàn tỉnh sẽ đầu tư triển khai trên mọi phương diện để đưa Hải Tiến trở thành trung tâm trọng điểm du lịch biển của tỉnh Thanh Hóa.

Về hạ tầng giao thông cũng là một thế mạnh giúp du khách thuận tiện hơn khi tới Hải Tiến, khi nhiều công trình trọng điểm đã được Chính phủ phê duyệt, trong đó có tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa với tổng kinh phí 2.242 tỷ đồng, hai đoạn tuyến đường từ Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia có tổng đầu tư 3.400 tỷ đồng.

Biển Hải Tiến - Thanh Hoá. Ảnh: Phạm Nhật Phúc

Đón sóng đầu tư tại phố biển, Flamingo Holding Group đã xây dựng Tổ hợp du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng,với kỳ vọng đưa nơi đây trở thành điểm đến nghỉ dưỡng mới tại Thanh Hóa. Trong đó, Ibiza Party Resort được ví von như "trái tim" của dự án Flamingo Hải Tiến theo đuổi mô hình kinh tế đêm khác biệt so với những sản phẩm du lịch hiện tại ở địa phương.

Thu Hương