Nhà đầu tư duy nhất đăng ký xây tổ hợp 40 tầng tại chợ Sắt

Hải PhòngCông ty May - Diêm Sài Gòn đăng ký triển khai tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi, khách sạn 5 sao, văn phòng khu vực chợ Sắt.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng, Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê khu vực chợ Sắt.

Khu đất rộng hơn 1,5 ha tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng. Quy hoạch dự án gồm công trình cao 40 tầng nổi và hai tầng hầm. Chiều cao công trình từ mặt sân tới sàn mái là 146m. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 5.966 tỷ đồng. Thời hạn đầu tư là 50 năm, tiến độ 39 tháng. Trong đó giải phóng mặt bằng trong ba tháng, đầu tư xây dựng dự án 36 tháng.

Hiện nay, khu đất gồm 3 thửa chưa được giải phóng mặt bằng, thuộc danh mục đất công cộng thành phố. Trong đó thửa số 1 gồm tòa nhà trung tâm thương mại chợ Sắt 6 tầng rộng 4.715 m2 do Công ty Liên doanh hữu hạn Hải Thành đang quản lý. Thửa số 2 rộng 6.000 m2 do Công ty Liên doanh hữu hạn Trường Thành đang quản lý. Thửa đất số 3 gồm chợ tạm rộng 1.500 m2 do Công ty Liên doanh hữu hạn Trường Thành quản lý. Phần diện tích đất còn lại là sân đường nội bộ.

Toàn cảnh khu vực Trung tâm thương mại chợ Sắt. Ảnh: Duy Thịnh

Trong những năm 80, 90 của thế kỷ trước, chợ Sắt là khu chợ đầu mối sôi động nhất của TP Hải Phòng. Đến năm 1992, chợ Sắt được xây dựng lại thành một trung tâm thương mại dịch vụ 6 tầng với hơn 2.000 gian hàng, diện tích khoảng 1,3 ha. Tuy nhiên, Hai năm trước, TP Hải Phòng đã có chủ trương thu hút các nhà đầu tư xây dựng một Tổ hợp Trung tâm thương mại Chợ Sắt. Lý do là nhiều năm qua, khu vực chợ Sắt cũ nằm trên địa bàn quận Hồng Bàng hoạt động kém hiệu quả, nhiều diện tích bỏ trống, cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Vào tháng 6/2020, UBND thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án xây dựng Tổ hợp Trung tâm thương mại chợ Sắt mới tại số 20 đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An.

Về phía nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê khu vực chợ Sắt, Công ty May - Diêm Sài Gòn tiền thân là nhà máy Diêm Bến Thủy có trụ sở tại quận 4, TP HCM. Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ năm 2004. Lĩnh vực chính của công ty trước đây là kinh doanh diêm nhưng nay đã chuyển sang kinh doanh bất động sản.

May - Diêm Sài Gòn từng hợp tác với Tập đoàn TNR Holdings để phát triển Dự án Khu cao ốc Hòa Bình, nay đã đổi tên thành The Golden View với quy mô hơn 2,3 ha tại 346 Bến Vân Đồn, TP HCM. Sau đó doanh nghiệp này tiếp tục Bắc tiến với dự án Khu đô thị phía Đông, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn với quy mô 48 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Ở dự án này, TNR Holdings cũng là đơn vị lập quy hoạch chi tiết.

Ngọc Diễm