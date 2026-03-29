Nhà cũ 'lột xác' thành nơi làm việc nhiều ánh sáng của đầu bếp

Căn nhà nằm trên một lô đất hẹp ở khu phố Pinheiros, São Paulo, Brazil, diện tích 300 m2 trải trên 2 tầng. Chủ nhân là một đầu bếp chuyên ẩm thực sáng tạo.
Yêu cầu đặt ra cho đội ngũ KTS là biến ngôi nhà phố cũ thành không gian vừa đủ chuẩn bếp công nghiệp, vừa có thể tiếp khách, tổ chức sự kiện nhỏ và làm studio sáng tạo.
Mặt tiền của căn nhà được xử lý theo ngôn ngữ tối giản. Tầng trệt lùi vào để tạo chỗ đỗ xe và lắp cổng mới.
Khó khăn cải tạo lớn nhất đến từ hiện trạng: nhà hẹp, tường chịu lực bằng gạch, trần tầng dưới thấp và thiếu sáng. KTS xử lý bằng cách phá bỏ toàn bộ vách ngăn bên trong, gia cố kết cấu bằng thép để tạo mặt bằng liên thông.
Để ánh sáng từ giếng trời chạm tới tầng trệt, kiến trúc sư khoét một ô trống lớn trên sàn tầng 2. Khoảng thông tầng này nối liền hai tầng về thị giác lẫn chiếu sáng, ánh nắng từ mái rọi thẳng xuống khu bếp bên dưới. Qua giếng trời, từ tầng bếp có thể nhìn lên khu phòng ăn ở tầng trên và ngược lại, tạo cảm giác không gian lớn hơn thực tế.
Bảng vật liệu trong căn nhà được chọn theo phong cách tối giản. Toàn bộ tường, sàn và trần phủ một lớp xi măng đánh bóng tông trắng ngà, tạo nền trung tính. Trên nền đơn sắc đó, thép không gỉ của hệ tủ bếp công nghiệp, đảo bếp và các thiết bị trở nên nổi bật.
Hình tròn xuất hiện xuyên suốt công trình. Lối vào chính đánh dấu bằng một cánh cửa tròn lớn bằng thép không gỉ. Yếu tố hình tròn được lặp lại ở nhiều vị trí bên trong tạo sự liên kết hình thức cho toàn bộ nội thất.
Tầng trệt bố trí khu bếp công nghiệp với đảo bếp trung tâm bằng thép, bếp gas chuyên dụng cỡ lớn, hệ tủ trên, tủ dưới cùng khu rửa và chuẩn bị đồ ăn riêng biệt. Một số ô tủ trên để mở, phục vụ việc trưng bày bát đĩa gốm.
Cửa kính lùa lớn mở ra khoảng sân sau có cây xanh, đảm bảo thông gió chéo và kết nối với thiên nhiên.
Cầu thang nối hai tầng có lan can xây liền bằng xi măng, bo tròn mềm mại ở các góc chuyển hướng, tạo cảm giác điêu khắc.
Trên tầng hai, lan can kính trong suốt quanh giếng trời giữ sự thông thoáng giữa hai tầng.
Tầng trên tổ chức khu ăn uống và tiếp khách. Bàn ăn gỗ dài đặt ngay cạnh giếng trời, tận dụng ánh sáng tự nhiên tốt nhất. Dọc tường là hệ kệ thép mỏng trưng bày sách ẩm thực, ly thủy tinh và đồ trang trí.
Góc đọc sách bố trí ghế sofa Togo màu trắng kèm đôn để chân, đặt cạnh bàn phụ kim loại hình trụ.
Khu ăn uống cạnh cửa kính lùa mở ra ban công trồng cây xanh.
Bích Phương (theo Archdaily)