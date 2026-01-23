Nhà chồng giục chúng tôi lo gần 3 tỷ đồng giúp em chồng trả nợ

Em đã bỏ nhà đi, bố mẹ chồng ngày nào cũng giục chuyện giúp em, chủ nợ suốt ngày đến chửi bới.

Tôi 35 tuổi, lấy chồng gần 15 năm; tôi là công chức nhà nước, chồng làm kinh doanh. Bố mẹ chồng có hai người con, chồng tôi và cậu em nữa. Em chồng đã có gia đình, sống cạnh nhà tôi vì ông bà chia đất cho hai anh em. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng và được chia 2/3 đất vì anh là con trưởng, lại phụng dưỡng ông bà. Chồng tôi là người con có hiếu và rất thương em trai. Ngày chú lấy vợ, xin ra ở riêng, vợ chồng tôi bàn nhau cho chú 200 triệu đồng để xây nhà.

Vợ chồng em làm công nhân may, em chồng là người không có chí tiến thủ, nhảy việc liên tục, ăn chơi đàn đúm, giao du với bọn đầu gấu ở vùng. Chuyện xảy ra vào hai năm trước, bố mẹ chồng tôi phát hiện em chơi cờ bạc, ông bà đã họp gia đình, mắng mỏ, khuyên giải cũng không được. Tháng sau em bị bắt khi đang đánh bài, ngồi tù gần nửa năm trời. Vợ chồng tôi phải bỏ gần trăm triệu đồng để giải quyết những hậu quả do em gây ra. Tưởng sau lần ấy em tỉnh ngộ, thế nhưng ba tháng sau lại thấy em chơi lại. Vợ chồng tôi, ông bà và mọi người khuyên thế nào cũng không được; quá bất lực, bố mẹ chồng tôi từ em.

Lúc mới chơi lại, em thắng được rất nhiều, đồ đạc trong nhà cũng sắm sửa lại toàn bộ, càng chơi em càng ham. Thời gian sau em bắt đầu thua lỗ, mới đầu chỉ vài triệu rồi đến vài chục triệu đồng. Bố mẹ chồng tôi thấy thế rất buồn, bố chồng vì thế bị tai biến, phải nằm một chỗ. Vợ chồng tôi cũng nghĩ đủ mọi cách mà không ngăn nổi em. Đồ đạc trong nhà em bán dần đi trả nợ, vợ em mang con về ngoại ở.

Ba tháng trước, vợ chồng tôi phát hiện em chồng đã vay nợ lãi hàng tỉ đồng, sổ đỏ nhà cũng đi cầm. Giờ em đi tối ngày, có lần đi mấy ngày không về, chủ nợ đến đòi suốt. Họ thuê cả xã hội đen đánh em chồng, vợ chồng tôi đã phải ứng ra 300 triệu đồng để trả nợ nhưng chưa đủ một phần. Bố mẹ chồng suy sụp hẳn, sợ người ta đánh chết em nên cả nhà họp lại bàn cách giải quyết.

Hiện tại chú đang nợ hơn 4 tỉ đồng, nguyên tiền lãi hàng tháng cũng rất nhiều. Bố mẹ chồng định bán căn nhà để em trả nợ nhưng chỉ đủ gần 1/3 số nợ, ông bà xin vợ chồng tôi lo nốt số tiền còn lại cứu em. Vợ chồng tôi rất đau đầu, nói thật chúng tôi không có nhiều tiền như vậy, chỉ có cầm sổ đỏ nhà và vay mượn thêm may ra mới trả nợ hết. Em đã bỏ nhà đi, bố mẹ chồng ngày nào cũng giục chuyện giúp em, chủ nợ suốt ngày đến chửi bới.

Tôi giận em nhưng rất thương bố mẹ chồng, rồi lại nghĩ cảnh vợ chồng phải gánh khoản nợ ấy lại không chịu được. Em chồng không có khả năng trả nợ, đang bị xã hội đen tìm. Gia đình tôi mấy ngày nay vô cùng căng thẳng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hồng Vân