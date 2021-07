Nhà báo Italy: 'Bóng đá đang ngã về nhà'

Dư luận Italy - đối thủ của Anh ở chung kết Euro 2021 - chế nhạo Raheem Sterling vì cú ngã dẫn đến quả phạt đền tranh cãi trong trận đấu Đan Mạch tối 7/7.

Sterling ngã ra sau tác động của hậu vệ Đan Mạch. Ảnh: Reuters.

"Bóng đá đang ngã về nhà", Tancredi Palmieri, phóng viên người Italy của kênh beIN Sports, viết trên Twitter sau khi Anh thắng Đan Mạch 2-1 ở bán kết trên sân Wembley. Palmieri chơi chữ bằng cách thay từ "coming home" (trở về nhà) bằng "diving home" (ngã về nhà), để mỉa mai cú ngã của Sterling như một pha bổ nhào xuống nước.

Đây không phải là lần đầu tiên người Italy châm chọc đội tuyển Anh. Một số CĐV của họ đã thay cụm từ "coming home" bằng "coming Rome", ám chỉ sẽ đưa Cup vô địch Euro sẽ thủ đô của Italy để ăn mừng. Một số khác trưng tấm bảng có dòng chữ "It's coming home but not in yours" (Bóng đá đang trở về, nhưng không phải nhà các cậu).

CĐV Italy châm chọc người Anh.

"Football is coming home" ("Bóng đá trở về nhà") là câu cửa miệng của truyền thông cũng như cầu thủ, người hâm mộ Anh, nhằm ám chỉ việc đội tuyển của họ đang đứng trước cơ hội đăng quang Euro 2021.

Anh vốn được xem là quê hương của môn bóng đá. Bán kết và chung kết giải năm nay đều được tổ chức trên sân Wembley ở London. Từ đầu giải, họ mới chơi một trận bên ngoài lãnh thổ, khi thắng Ukraine 4-0 trong trận tứ kết tại Rome.

Sterling gây tranh cãi khi ngã trong vòng cấm Đan Mạch ở hiệp phụ thứ nhất tối 7/7. Trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền, bất chấp phản ứng của cầu thủ khách. Harry Kane sút đền bật tay thủ môn Kasper Schmeichel, nhưng kịp đá bồi đem lại chiến thắng 2-1.

Sau trận, nhiều cựu danh thủ cho rằng Đan Mạch bị thổi phạt đền oan. Một trong đó là cựu tuyển thủ Anh Gary Neville, người thừa nhận va chạm quá nhẹ để thổi phạt đền. Phần lớn CĐV cũng hoài nghi về quyết định của trọng tài. "Nếu trận đấu không diễn ra tại Wembley, trọng tài sẽ không thổi phạt đền đâu", thành viên có tên Manuel Veth viết trên Twitter.

Anh chịu tai tiếng về cú ngã của Stering, nhưng cầu thủ Italy cũng từng bị chỉ trích ở giải này. Điển hình là trận tứ kết với Bỉ, khi Ciro Immobile lăn lộn trong vòng cấm sau pha va chạm với Jan Vertonghen. Đồng đội của anh, Nicolo Barella tranh thủ cơ hội đột phá vào vòng cấm sút chéo góc mở tỷ số. Immobile sau đó bật dậy ăn mừng như chưa hề có gì xảy ra.

Italy đang được kỳ vọng chấm dứt vận đen trong các trận chung kết. Họ từng vô địch Euro khi thắng Nam Tư cũ 2-0 trong trận chung kết năm 1968, nhưng thua Pháp 1-2 vì bàn thắng vàng năm 2000 và Tây Ban Nha 0-4 trong trận chung kết năm 2012.

Trong khi đó, Anh đang chuẩn bị cho trận chung kết giải đấu lớn đầu tiên kể từ khi đăng quang World Cup 1966, cũng trên sân nhà. 55 năm qua, họ thua cả bốn trận bán kết Euro 1968, World Cup 1990, Euro 1996 và World Cup 2018.

Thanh Quý (theo Twitter)