Nhà 40 m2 hướng tây lấy cảm hứng từ những tờ giấy ghi chú

Ngôi nhà nằm tại TP HCM, trên khu đất khoảng 40 m2 với nhiều ràng buộc như mặt tiền hướng tây, chiều sâu lô đất chỉ khoảng 5 m, vị trí trong hẻm nhỏ. Nhóm thiết kế chọn hình ảnh tờ giấy ghi chú - vật dụng quen thuộc trong đời sống - làm ý tưởng xuyên suốt từ ngoại thất đến nội thất.
Căn nhà được tổ chức để người ở cảm nhận theo từng lớp, ánh sáng qua lớp vỏ ngoài, khoảng xanh nhỏ trên cao, sự chuyển tiếp giữa trong và ngoài. Nhịp sinh hoạt trong nhà được giữ ở mức chậm và riêng tư hơn so với môi trường đô thị xung quanh.
Ngôi nhà nằm tại TP HCM, trên khu đất khoảng 40 m2 với nhiều ràng buộc như mặt tiền hướng tây, chiều sâu lô đất chỉ khoảng 5 m, vị trí trong hẻm nhỏ. Nhóm thiết kế chọn hình ảnh tờ giấy ghi chú - vật dụng quen thuộc trong đời sống - làm ý tưởng xuyên suốt từ ngoại thất đến nội thất.
Căn nhà được tổ chức để người ở cảm nhận theo từng lớp, ánh sáng qua lớp vỏ ngoài, khoảng xanh nhỏ trên cao, sự chuyển tiếp giữa trong và ngoài. Nhịp sinh hoạt trong nhà được giữ ở mức chậm và riêng tư hơn so với môi trường đô thị xung quanh.
Mặt tiền căn nhà được cấu thành từ các lớp chồng lên nhau, tạo ra chuyển động "xếp - gấp - mở" liên tục trên bề mặt công trình.
Mặt tiền căn nhà được cấu thành từ các lớp chồng lên nhau, tạo ra chuyển động "xếp - gấp - mở" liên tục trên bề mặt công trình.
Hệ vỏ bọc này hoạt động như một lớp lọc khí hậu: che chắn bức xạ ánh nắng mặt trời, tăng thông gió tự nhiên, đồng thời tạo khoảng riêng tư cho các tầng sinh hoạt mà không làm tối không gian bên trong.
Hệ vỏ bọc này hoạt động như một lớp lọc khí hậu: che chắn bức xạ ánh nắng mặt trời, tăng thông gió tự nhiên, đồng thời tạo khoảng riêng tư cho các tầng sinh hoạt mà không làm tối không gian bên trong.
Bên trong, ngôn ngữ giấy note tiếp tục xuất hiện qua trần nhà, hệ tủ và bàn liền khối theo nguyên lý gấp - mở, những góc bo mềm và các bề mặt uốn cong.
Bên trong, ngôn ngữ giấy note tiếp tục xuất hiện qua trần nhà, hệ tủ và bàn liền khối theo nguyên lý gấp - mở, những góc bo mềm và các bề mặt uốn cong.
Sự liên tục về hình thức giữa các tầng giúp căn nhà có tính thống nhất cao.
Sự liên tục về hình thức giữa các tầng giúp căn nhà có tính thống nhất cao.
Cửa xếp có thể đóng mở để khu bếp - bàn ăn thông với không gian liền kề. Nhìn từ ngoài vào, trần gỗ gấp góc dẫn mắt về phía cửa sổ cuối phòng, tạo chiều sâu cho căn bếp nhỏ.
Cửa xếp có thể đóng mở để khu bếp - bàn ăn thông với không gian liền kề. Nhìn từ ngoài vào, trần gỗ gấp góc dẫn mắt về phía cửa sổ cuối phòng, tạo chiều sâu cho căn bếp nhỏ.
Bàn ăn bằng đá marble chân kính trong suốt đặt giữa khu bếp, một bên kê ghế tựa gỗ, một bên dùng băng ghế dài, bố cục linh hoạt phù hợp với diện tích sàn hạn chế.
Bàn ăn bằng đá marble chân kính trong suốt đặt giữa khu bếp, một bên kê ghế tựa gỗ, một bên dùng băng ghế dài, bố cục linh hoạt phù hợp với diện tích sàn hạn chế.
Khu vực bếp ốp toàn bộ gỗ từ sàn đến trần, tủ trên dùng kính mờ để lộ đồ bên trong.
Khu vực bếp ốp toàn bộ gỗ từ sàn đến trần, tủ trên dùng kính mờ để lộ đồ bên trong.
Cầu thang với tay vịn kính cong góp phần giữ không gian thông thoáng.
Cầu thang với tay vịn kính cong góp phần giữ không gian thông thoáng.
Phòng ngủ bố trí giường đặt trên bục gỗ thấp có đèn LED âm sàn, đầu giường ốp tấm gỗ liền khối với dải đèn phía trên.
Phòng ngủ bố trí giường đặt trên bục gỗ thấp có đèn LED âm sàn, đầu giường ốp tấm gỗ liền khối với dải đèn phía trên.
Tủ quần áo cao sát trần dùng kính mờ vân có đèn LED chiếu bên trong, phần dưới bố trí ngăn kéo gỗ liền mạch với bàn làm việc kéo dài sang một bên. Toàn bộ được xử lý như một khối nội thất duy nhất.
Tủ quần áo cao sát trần dùng kính mờ vân có đèn LED chiếu bên trong, phần dưới bố trí ngăn kéo gỗ liền mạch với bàn làm việc kéo dài sang một bên. Toàn bộ được xử lý như một khối nội thất duy nhất.
Cây trồng tạo vành đai xanh che chắn tầm nhìn từ bên ngoài, đồng thời giảm nhiệt cho khu vực sinh hoạt ngoài trời.
Cây trồng tạo vành đai xanh che chắn tầm nhìn từ bên ngoài, đồng thời giảm nhiệt cho khu vực sinh hoạt ngoài trời.
Tầng trên cùng có sân thượng trồng cây, phía trên tích hợp tấm pin năng lượng mặt trời.
Tầng trên cùng có sân thượng trồng cây, phía trên tích hợp tấm pin năng lượng mặt trời.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: Da Vàng Studio
Kiến trúc sư: Đắc Quân, Nguyễn Nhi
Giám sát thi công: Võ Hữu Lộc
Ảnh: Minh Quốc Bùi