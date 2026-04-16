Nhà 40 m2 hướng tây lấy cảm hứng từ những tờ giấy ghi chú

Ngôi nhà nằm tại TP HCM, trên khu đất khoảng 40 m2 với nhiều ràng buộc như mặt tiền hướng tây, chiều sâu lô đất chỉ khoảng 5 m, vị trí trong hẻm nhỏ. Nhóm thiết kế chọn hình ảnh tờ giấy ghi chú - vật dụng quen thuộc trong đời sống - làm ý tưởng xuyên suốt từ ngoại thất đến nội thất.

Căn nhà được tổ chức để người ở cảm nhận theo từng lớp, ánh sáng qua lớp vỏ ngoài, khoảng xanh nhỏ trên cao, sự chuyển tiếp giữa trong và ngoài. Nhịp sinh hoạt trong nhà được giữ ở mức chậm và riêng tư hơn so với môi trường đô thị xung quanh.