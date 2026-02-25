Nhà 370 m2 giao thoa cổ điển và hiện đại qua nhịp điệu hình khối

Căn nhà phố liền kề với diện tích 370 m2 tại TP HCM được thiết kế theo tinh thần "Soft Classic Contemporary", cân bằng giữa hệ vòm cổ điển và đường nét đương đại. Mặt tiền căn nhà được tổ chức đối xứng, sử dụng tông trắng chủ đạo giúp tổng thể rõ hình khối, tạo nhận diện ngay từ bên ngoài.