Nhà 370 m2 giao thoa cổ điển và hiện đại qua nhịp điệu hình khối

Căn nhà phố liền kề với diện tích 370 m2 tại TP HCM được thiết kế theo tinh thần "Soft Classic Contemporary", cân bằng giữa hệ vòm cổ điển và đường nét đương đại. Mặt tiền căn nhà được tổ chức đối xứng, sử dụng tông trắng chủ đạo giúp tổng thể rõ hình khối, tạo nhận diện ngay từ bên ngoài.
Tổng thể công trình nhấn mạnh sự chuyển động của hình khối và tính liên thông giữa các khu vực. Hệ trần uốn lượn, vật liệu đá - gỗ và giải pháp lấy sáng tự nhiên đóng vai trò chủ đạo, tạo nên không gian thống nhất về ngôn ngữ thiết kế và công năng sử dụng.
Không gian nội thất hạn chế góc cạnh, ưu tiên đường cong và bề mặt bo tròn. Các mảng tường, trần và đồ nội thất được xử lý liền mạch, giảm chi tiết thừa.
Thiết kế thông tầng kết hợp hệ cửa kính lớn tăng khả năng lấy sáng và đối lưu không khí, giúp các khu vực chức năng liên kết trực quan.
Phòng khách và khu vực ăn uống bố trí trên cùng một trục không gian. Hệ trần uốn lượn liên hoàn đóng vai trò kết nối, tạo nhịp chuyển tiếp giữa hai khu vực. Đèn thả trần dạng dây mềm được treo theo đường cong, nhấn mạnh chuyển động thị giác.
Phòng khách bố trí dưới hệ vòm lớn. Vách tivi tạo hình uốn lượn, kết hợp bệ đá vân tự nhiên. Bộ sofa module tông hồng nhạt tổ chức dạng vòng cung, hướng tâm về bàn trà đá tròn.
Khu bếp thiết kế mở, đảo bếp ốp đá vân sáng đồng bộ bàn ăn.
Phòng ngủ duy trì bảng màu trung tính, tập trung vào vật liệu và ánh sáng. Cửa sổ cao kịch trần kết hợp rèm hai lớp kiểm soát ánh sáng.
Phòng thay đồ sử dụng hệ tủ kính kết hợp đèn hắt trần, mở rộng cảm giác chiều sâu.
Phòng ngủ trẻ em được trang trí bằng giấy dán tường họa tiết hoa, kết hợp bàn học treo tường để tiết kiệm diện tích. Nội thất bo tròn hạn chế góc nhọn, phù hợp sinh hoạt hàng ngày.
Phòng vệ sinh nổi bật với hệ vòm ốp đá marble vân lớn bao quanh gương soi. Bàn lavabo ốp đá đồng bộ, tích hợp tủ âm ba ngăn giúp tối ưu lưu trữ. Thiết bị vệ sinh bố trí gọn theo một trục, đảm bảo lối di chuyển thông thoáng.
Bồn tắm độc lập đặt cuối phòng, kết hợp vòi đứng mạ đồng tạo điểm nhấn. Cửa sổ lắp rèm sáo ngang giúp điều tiết ánh sáng, tạo hiệu ứng bóng đổ trên bề mặt.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: Luxmo