Nhà 30 năm tuổi cải tạo với khoảng trống xuyên tầng cho trẻ em chơi đùa

Căn nhà 30 năm tuổi nằm trong khu dân cư đông đúc ở Osaka (Nhật Bản), có nội thất xuống cấp, thiếu sáng. KTS thực hiện cải tạo với ngân sách hạn chế, giữ nguyên phần lớn cấu trúc cũ và mở một khoảng trống lớn ngay phía trước nhà. Khoảng trống này kéo dài xuyên suốt ba tầng, để lộ hệ khung thép, mang ánh sáng và không khí vào sâu bên trong.
Căn nhà 30 năm tuổi nằm trong khu dân cư đông đúc ở Osaka (Nhật Bản), có nội thất xuống cấp, thiếu sáng. KTS thực hiện cải tạo với ngân sách hạn chế, giữ nguyên phần lớn cấu trúc cũ và mở một khoảng trống lớn ngay phía trước nhà. Khoảng trống này kéo dài xuyên suốt ba tầng, để lộ hệ khung thép, mang ánh sáng và không khí vào sâu bên trong.
Theo KTS, khoảng trống lấy cảm hứng từ cách trẻ con chơi trong nhà đồ chơi. Từ đó, nhóm thiết kế mong muốn mang đến một không gian sống linh hoạt, không gò bó cho gia đình.
Theo KTS, khoảng trống lấy cảm hứng từ cách trẻ con chơi trong nhà đồ chơi. Từ đó, nhóm thiết kế mong muốn mang đến một không gian sống linh hoạt, không gò bó cho gia đình.
Ở tầng một, khu vực này được bố trí thành góc ngồi thư giãn, trồng cây xanh, treo xe đạp trang trí, nối tiếp là không gian bếp, phòng khách và ăn uống. Các không gian này ngăn cách với khoảng trống bằng hệ cửa trượt khung gỗ với mặt kính mờ.
Ở tầng một, khu vực này được bố trí thành góc ngồi thư giãn, trồng cây xanh, treo xe đạp trang trí, nối tiếp là không gian bếp, phòng khách và ăn uống. Các không gian này ngăn cách với khoảng trống bằng hệ cửa trượt khung gỗ với mặt kính mờ.
Khoảng trống trở thành nơi trẻ em tự do chơi đùa, kết nối liền mạch với khu sinh hoạt chung, đồng thời tận dụng ánh sáng tự nhiên và không khí đối lưu.
Khoảng trống trở thành nơi trẻ em tự do chơi đùa, kết nối liền mạch với khu sinh hoạt chung, đồng thời tận dụng ánh sáng tự nhiên và không khí đối lưu.
Bên ngoài nhà vẫn giữ nguyên, chỉ bổ sung thêm mái che trong mờ cho khu để xe đạp ở sân trước.
Bên ngoài nhà vẫn giữ nguyên, chỉ bổ sung thêm mái che trong mờ cho khu để xe đạp ở sân trước.
Vật liệu chủ đạo của căn nhà là sàn gỗ, tường sơn trắng và các chi tiết kim loại để trần. Hệ cột thép xanh cũ cũng được giữ nguyên như điểm nhấn xuyên suốt. Tất cả góp phần tạo nên một không gian sống thoáng đãng, nhiều ánh sáng, khuyến khích sự tương tác trong gia đình.
Vật liệu chủ đạo của căn nhà là sàn gỗ, tường sơn trắng và các chi tiết kim loại để trần. Hệ cột thép xanh cũ cũng được giữ nguyên như điểm nhấn xuyên suốt. Tất cả góp phần tạo nên một không gian sống thoáng đãng, nhiều ánh sáng, khuyến khích sự tương tác trong gia đình.
Từ tầng hai trở lên, các không gian như phòng làm việc, phòng thư giãn được bố trí hướng vào khoảng trống.
Từ tầng hai trở lên, các không gian như phòng làm việc, phòng thư giãn được bố trí hướng vào khoảng trống.
Cầu thang thép màu kết nối các tầng, bao quanh là lưới an toàn, tạo điều kiện cho trẻ quan sát và vui chơi giữa các không gian một cách an toàn, linh hoạt.
Cầu thang thép màu kết nối các tầng, bao quanh là lưới an toàn, tạo điều kiện cho trẻ quan sát và vui chơi giữa các không gian một cách an toàn, linh hoạt.
Khoảng trống xuyên tầng đón nắng và gió, đồng thời mở ra tầm nhìn dọc từ trên xuống.
Khoảng trống xuyên tầng đón nắng và gió, đồng thời mở ra tầm nhìn dọc từ trên xuống.
Ánh sáng từ giếng trời xuyên qua lớp gỗ và cầu thang tạo ra các vệt bóng đổ thay đổi theo thời gian, mang lại cảm giác chuyển động nhẹ nhàng và liên tục cho không gian sinh hoạt.
Ánh sáng từ giếng trời xuyên qua lớp gỗ và cầu thang tạo ra các vệt bóng đổ thay đổi theo thời gian, mang lại cảm giác chuyển động nhẹ nhàng và liên tục cho không gian sinh hoạt.
Tầng trên bố trí phòng làm việc, đón ánh sáng qua các ô cửa, tạo môi trường yên tĩnh nhưng vẫn gắn kết với không gian chung.
Tầng trên bố trí phòng làm việc, đón ánh sáng qua các ô cửa, tạo môi trường yên tĩnh nhưng vẫn gắn kết với không gian chung.
Bích Phương (theo Dezeen)