Nhà 30 năm tuổi cải tạo với khoảng trống xuyên tầng cho trẻ em chơi đùa

Căn nhà 30 năm tuổi nằm trong khu dân cư đông đúc ở Osaka (Nhật Bản), có nội thất xuống cấp, thiếu sáng. KTS thực hiện cải tạo với ngân sách hạn chế, giữ nguyên phần lớn cấu trúc cũ và mở một khoảng trống lớn ngay phía trước nhà. Khoảng trống này kéo dài xuyên suốt ba tầng, để lộ hệ khung thép, mang ánh sáng và không khí vào sâu bên trong.