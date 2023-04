Nguyễn Võ Quỳnh Trang chấp nhận án tử hình vì 'cảm thấy áp lực'

TP HCMNguyễn Võ Quỳnh Trang, người bạo hành bé Vân An tử vong, nêu lý do rút kháng cáo bản án tử hình vì cảm thấy áp lực, mệt mỏi và không muốn ảnh hưởng đến gia đình.

Sáng 28/4, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm vụ án bé Vân An (8 tuổi) bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) - người tình của cha Nguyễn Kim Trung Thái, bạo hành dẫn đến tử vong.

7h30, Trang và Thái được dẫn giải vào phòng xử. Họ trông gầy hơn lần ra tòa sơ thẩm cuối năm 2022, luôn cúi đầu tránh ánh nhìn của người khác.

Gần 50 cảnh sát cơ động và lực lượng khác giữ an ninh, trật tự phiên xử. Chỉ những ai có giấy triệu tập của tòa mới được vào trong.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại tòa phúc thẩm sáng nay. Ảnh: Đình Văn

Trước đó, sau khi bị TAND TP HCM tuyên án tử hình, Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do mức án trên quá nặng so với hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, vài ngày trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP HCM đã nhận được đơn rút kháng cáo của Trang gửi từ Trại giam T30 Chí Hòa.

Trong đơn, Trang viết ngắn gọn lý do rút kháng cáo là cảm thấy quá mệt mỏi, áp lực và trầm cảm; không muốn áp lực từ dư luận ảnh hưởng đến người thân, gia đình.

Dù Trang rút kháng cáo nhưng HĐXX vẫn trích xuất đến toà vì hành vi phạm tội của bị cáo và Thái liên quan đến nhau. Để làm rõ sự thật khách quan của vụ án và hành vi phạm tội của Thái, toà vẫn xét hỏi Trang.

Nhiều cảnh sát giữ an ninh trật tự phiên phúc thẩm, sáng 28/4. Ảnh: Đình Văn

Do Trang rút đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên toà phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của luật sư bảo vệ gia đình bé Vân An về yêu cầu hủy án sơ thẩm, điều tra Nguyễn Kim Trung Thái phạm tội Giết người với vai trò đồng phạm của Trang.

Theo luật sư, mức hình phạt 8 năm tù tòa tuyên đối với Thái về hai tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và không đúng với bản chất hành vi tàn ác của Thái. Bị cáo là cha đẻ, trực tiếp chăm sóc bé Vân An, nhưng đã cùng Trang bạo hành con gái trong suốt thời gian dài với nhiều vết thương trên cơ thể. Quá trình điều tra và xét xử Thái cũng thừa nhận có lần trực tiếp đánh con và chứng kiến người tình đánh bé.

Kết quả giám định tử thi cho thấy, ngoài vết thương ngày 21/12/2021 do bé bị Trang đánh bằng cây gỗ gây chấn thương sọ não thì trên cơ thể cháu bé còn có nhiều tổn thương khác vào các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 (có Thái tham gia đánh đập). Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP HCM cũng xác định, các tổn thương cũ xảy ra trước khi bé An tử vong (2-25 ngày) là "yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân".

Nguyễn Kim Trung Thái trước giờ khai mạc phiên phúc thẩm, sáng 28/4. Ảnh: Đình Văn

Bản án sơ thẩm xác định, từ tháng 9/2020, sau khi ly hôn, Thái nuôi bé Vân An và sống như vợ chồng với Trang tại chung cư Sai Gon Pearl (quận Bình Thạnh). Do cha mẹ Thái không đồng ý cho kết hôn, Thái cũng không muốn có thêm con nên Trang luôn ghen tuông, tức tối. Từ tháng 10/2021, trong thời gian được Thái giao chăm sóc Vân An (bé học trực tuyến tại nhà), Trang nhiều lần đánh đập con riêng của người tình.

Trong những ngày 7 đến 22/12/2021, Trang liên tục dùng roi mây, cây gỗ đánh bé An. Có lần cô ta không cho An mặc quần áo, bắt quỳ gối, giơ hai tay lên cao cho mình đánh; nhốt vào chuồng chó hoặc bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ. Khuya 10/12/2021 đến hơn 2h sáng hôm sau, Trang và Thái thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của cô bé. Riêng ngày 21/12/2021, từ 14h đến 18h, Trang liên tục đánh bé An bằng cây gỗ, đạp vào người... khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó tử vong.

HĐXX sơ thẩm nhận định, hành vi của Trang là quá tàn ác, mất nhân tính, thực hiện vì động cơ đê hèn, có tính chất côn đồ, phạm tội với trẻ em... nên tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội Giết người; 3 năm tù về tội Hành hạ người khác; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Quốc Thắng - Đình Văn - Hải Duyên