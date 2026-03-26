Nguyên phó viện trưởng VKSND TP Huế bị khai trừ khỏi Đảng

TP HuếBan Thường vụ Thành ủy Huế quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Nhơn Vượng, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Huế.

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Nhơn Vượng, nguyên Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế.

Ông Trần Nhơn Vượng, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát TP Huế. Ảnh: Vạn An

Ban Thường vụ Thành ủy Huế đánh giá, trong thời gian giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế), ông Trần Nhơn Vượng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bị Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Vi phạm của ông Vượng đã làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, không còn đủ tư cách đảng viên.

Vào tháng 11/2025, ông Trần Nhơn Vượng bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Trước đó, bà Thái Thị Hồng Vân, Phó Chánh Tòa Dân sự TAND TP Huế, cũng bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ liên quan đến cùng vụ việc. Tháng 3/2026, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với bà Thái Thị Hồng Vân.

Võ Thạnh