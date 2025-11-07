Nguyên Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc Hùng bị khai trừ Đảng

Ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị ban Bí thư khai trừ Đảng do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Tại cuộc họp ngày 7/11, Ban Bí thư cũng khai trừ Đảng ông Cao Tiến Dũng, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Tấn Chân, nguyên Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đăk Lăk).

Ba ông Dũng, Hùng, Chân bị xác định suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm nêu trên "gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác".

Vì vậy, Ban Bí thư đề nghị cơ quan chức năng kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng đối với ba ông Nguyễn Quốc Hùng, Cao Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Chân.

Trước đó, tháng 10/2025, ông Cao Tiến Dũng và Nguyễn Quốc Hùng, bị Bộ Công an khởi tố với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Vũ Tuân