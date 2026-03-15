Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình muốn chọn đại biểu chất lượng

Ở tuổi 99, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tham gia bỏ phiếu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kỳ vọng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những đại biểu có năng lực, góp phần phát triển đất nước.

Ngày 15/3, hơn 3.400 cử tri thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 32 đặt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng tham gia bỏ phiếu cùng các cử tri đang công tác, điều trị hoặc làm việc tại bệnh viện.

Dù sức khỏe không còn như trước, bà vẫn dành thời gian tìm hiểu, cân nhắc trước khi lựa chọn ứng viên. Là người gắn bó với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa đầu tiên, bà kỳ vọng cuộc bầu cử lần này sẽ chọn được những đại biểu thực sự có chất lượng, đủ năng lực và trách nhiệm để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cẩn trọng nghiên cứu, lựa chọn đại biểu để bỏ phiếu. Ảnh: Bệnh viện 108

Trung tướng Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức bỏ phiếu theo đúng quy định. Công tác chuẩn bị được triển khai dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các tổ chức phụ trách bầu cử.

Ngoài điểm bỏ phiếu tập trung, bệnh viện còn bố trí hòm phiếu lưu động đến từng buồng bệnh để phục vụ các cử tri đã đăng ký nhưng không thể di chuyển. Nhiều cán bộ lão thành, người cao tuổi đang điều trị tại bệnh viện vẫn trực tiếp tham gia bỏ phiếu.

Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản và bàn giao hồ sơ, hòm phiếu cho Ban bầu cử phường Hai Bà Trưng theo quy định.

Cán bộ Bệnh viện 108 đưa hòm phiếu đến phòng của bà Nguyễn Thị Bình để bà bỏ phiếu. Ảnh: Bệnh viện 108

Bà Nguyễn Thị Bình, tên thật Nguyễn Thị Châu Sa, quê tỉnh Quảng Nam cũ, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 18 tuổi. Cuối năm 1968, bà sang Paris tham gia hội nghị bàn về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam với tư cách đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Sau khi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập tháng 6/1969, bà giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris. Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký ngày 27/1/1973, trong đó bà là người phụ nữ duy nhất ký vào văn kiện lịch sử này.

Sau đó bà tiếp tục tham gia vận động hơn 20 quốc gia công nhận Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại và tạo nền tảng cho tiến trình thống nhất đất nước năm 1975.

Sơn Hà