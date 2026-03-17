Nguyên nhân gây phồng màng nhĩ

Phồng màng nhĩ thường do viêm tai giữa, nhiễm trùng, chấn thương hoặc thay đổi áp lực, gây đau và giảm thính lực.

Màng nhĩ phồng là tình trạng bên trong tai bị viêm khiến lớp màng biến dạng. Triệu chứng gồm đầy tai, đau, tăng áp lực, làm suy giảm khả năng rung động và truyền âm, dẫn đến giảm thính giác.

Trẻ nhỏ bị phồng màng nhĩ có thể mất thính lực tạm thời, khó ngủ, cáu kỉnh, sốt. Dưới đây là một số nguyên nhân thường gặp gây phồng màng nhĩ.

Viêm tai giữa

Viêm tai giữa thường gặp ở trẻ em, do vi khuẩn hoặc virus trong đường mũi xâm nhập vào tai, mắc kẹt dẫn đến nhiễm trùng. Lượng dịch tích tụ khiến bộ phận này bị kích ứng, viêm, dẫn đến sưng phồng. Người bệnh viêm trùng tai giữa thường bị đau và ù tai, giảm thính lực. Bệnh chuyển nặng gây tích tụ dịch, chất nhầy, sốt, tai có mùi hôi...

Chấn thương tai

Màng nhĩ là bộ phận mỏng, nhạy cảm và dễ bị tổn thương, có thể dẫn đến tình trạng phồng hoặc sưng.

Tổn thương thính giác xảy ra khi tiếp xúc với tiếng ồn cực lớn. Tiếng ồn có thể là một tiếng nổ lớn hoặc âm thanh từ loa nhạc to, liên tục, tác động đến bộ phận này, gây sưng phòng.

Chấn thương đầu có thể gây chảy máu tai. Khi máu tụ phía sau màng nhĩ hoặc trong ống tai (nối giữa tai ngoài và tai giữa) có thể dẫn đến tình trạng phồng và bầm tím màng nhĩ.

Chấn thương do áp suất là do sự thay đổi áp suất không khí hoặc nước trong tai gây ra, thường xảy ra khi đi máy bay, lặn biển, thay đổi độ cao đột ngột. Ống eustachian trong tai có chức năng điều chỉnh áp suất có thể bị tắc nghẽn trong trường hợp chấn thương do áp suất.

Viêm màng nhĩ bọng nước

Đây là tình trạng xuất hiện các bọng nước nhỏ trên màng nhĩ, thường đi kèm viêm tai. Bệnh có thể do virus hoặc vi khuẩn, gây sưng phồng, đau tai, chảy dịch và giảm thính lực.

Bác sĩ chẩn đoán bằng cách hỏi triệu chứng, soi tai và có thể lấy mẫu dịch để xét nghiệm. Nếu không được theo dõi và điều trị phù hợp, tình trạng này có thể gây giảm thính lực tạm thời. Việc điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân. Nhiều trường hợp có thể tự cải thiện, một số cần dùng thuốc giảm đau, kháng sinh (nếu do vi khuẩn) hoặc can thiệp để giảm áp lực từ các bọng nước.

Để hạn chế nguy cơ phồng màng nhĩ, nên tránh hút thuốc và tiêm vaccine đầy đủ. Với trẻ nhỏ, nên cho bú ở tư thế đầu cao để giảm nguy cơ viêm tai giữa. Không đưa bất cứ vật gì vào tai, kể cả tăm bông hay ngón tay để tránh gây tổn thương. Hạn chế đeo tai nghe hoặc tiếp xúc với tiếng ồn lớn trong thời gian dài.

Anh Chi (Theo Very Well Health)