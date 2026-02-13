Nguyên liệu thiên nhiên - lợi thế của Mộc Châu Creamery

Sữa Mộc Châu Creamery được sản xuất khép kín chuẩn quốc tế, có hương vị thanh mát, béo nhẹ không ngấy, phù hợp mọi lứa tuổi.

Theo đại diện Mộc Châu Creamery, giữ trọn tinh thần làm sữa chỉnh chu và sự am hiểu vùng nguyên liệu, Mộc Châu Creamery mang đến cách tiếp cận hiện đại hơn với định vị sữa cao cấp. Điểm nhấn của dòng sữa này không chỉ nằm ở hương vị, còn ở câu chuyện nguồn nguyên liệu đơn nguồn khép kín, được khai thác trực tiếp từ những trang trại tại Mộc Châu.

Khách hàng sử dụng sữa Mộc Châu Creamery. Ảnh: Mộc Châu Milk

Đàn bò sữa tại đây được nuôi dưỡng trong điều kiện khí hậu ôn hòa, nguồn thức ăn sạch và môi trường chăn nuôi lý tưởng trên cao nguyên xanh. Những yếu tố về địa chất và khí hậu đặc thù giúp mỗi giọt sữa tinh khiết và mang hàm lượng dinh dưỡng cao. Khác với các dòng sữa thông thường, Mộc Châu Creamery chú trọng vào việc giữ nguyên những giá trị nguyên bản nhất từ thiên nhiên, tạo nên sản phẩm mang tính đặc thù của vùng miền.

Đại diện thương hiệu cho biết, quy trình sản xuất sữa được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Sữa sau khi thu hoạch trong điều kiện an toàn sẽ trải qua các công đoạn xử lý hiện đại nhằm loại bỏ tạp chất nhưng vẫn giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng và hương vị tự nhiên. Hệ thống kiểm định chất lượng chặt chẽ đảm bảo mỗi hộp sữa khi đến tay khách hàng đều đạt độ đồng nhất về chất lượng, giúp họ yên tâm về nguồn gốc và độ an toàn của sản phẩm.

Dòng sữa này chinh phục người dùng bởi hương vị thanh mát, độ béo nhẹ nhưng không gây cảm giác ngấy. "Đây là kết quả của sự tỉ mỉ trong quá trình nghiên cứu khẩu vị và tâm huyết dành cho nghề làm sữa. Độ béo đặc trưng được giữ ở mức vừa phải khiến sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng từ trẻ em đến người lớn tuổi", đại diện Mộc Châu Creamery nói. "Không ít người tiêu dùng hài lòng nhờ cảm giác sữa tươi và sạch, đúng chuẩn phân khúc cao cấp chúng tôi hướng tới".

Chương trình tri ân khách hàng của Mộc Châu Creamery với nhiều giải thưởng giá trị. Ảnh: Mộc Châu Milk

Để tăng cường sự gắn kết với khách hàng, thương hiệu triển khai chương trình "Sữa ngon truyền đời - Rước lộc đầu xuân" từ ngày 1/2 đến 15/3. Thông qua hình thức quét mã QR trên bao bì sản phẩm, người tiêu dùng có cơ hội nhận được các phần quà công nghệ giá trị như iPhone 17 Pro, iPad Air 7 M3 cùng hàng nghìn suất uống sữa miễn phí. Việc tích hợp công nghệ vào hoạt động tri ân cho thấy sự chuyển mình của một thương hiệu giàu truyền thống trong việc bắt nhịp với xu hướng tiêu dùng số.

"Sự thành công của Mộc Châu Creamery là minh chứng cho cố gắng bền bỉ trong việc gìn giữ di sản kết hợp đổi mới sáng tạo. Việc đặt chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng làm trọng tâm không chỉ giúp nuôi dưỡng thể chất, còn tạo ra niềm tin bền vững", vị đại diện chia sẻ.

