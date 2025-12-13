Nguyễn Huy Hoàng - người thiết lập siêu kỷ lục Việt Nam ở SEA Games

Huy Hoàng đến với SEA Games năm nay bằng phong độ đầy ấn tượng. Hồi tháng 8, anh đem lại tấm HC vàng lịch sử cho Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2025 ở nội dung 1.500m tự do với thành tích 15 phút 15,01.

Ngoài ra, anh còn thắng 800m tự do và về nhì 400m tự do, đánh dấu việc lần đầu tiên một nam VĐV bơi Việt Nam giành hai HC vàng ở đấu trường châu Á.