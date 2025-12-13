Nguyễn Huy Hoàng - người thiết lập siêu kỷ lục Việt Nam ở SEA Games

Huy Hoàng đến với SEA Games năm nay bằng phong độ đầy ấn tượng. Hồi tháng 8, anh đem lại tấm HC vàng lịch sử cho Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2025 ở nội dung 1.500m tự do với thành tích 15 phút 15,01.
Ngoài ra, anh còn thắng 800m tự do và về nhì 400m tự do, đánh dấu việc lần đầu tiên một nam VĐV bơi Việt Nam giành hai HC vàng ở đấu trường châu Á.
Mang phong độ đó đến nhà thi đấu Sports Authority of Thailand Complex (Bangkok) chiều 12/12, Huy Hoàng tiếp tục thắng dễ dàng ở chung kết 1.500m tự do nam với thời gian 15 phút 19 giây 58, giành HC vàng lần thứ năm liên tiếp ở nội dung sở trường này.
Trong lịch sử Việt Nam, chưa một VĐV nào giành HC vàng liên tục ở một nội dung thi đấu như Huy Hoàng, kể cả Nguyễn Thị Ánh Viên thời đỉnh cao.
1.500m tự do là nội dung đã tạo ra bước ngoặt cho sự nghiệp của Huy Hoàng.
Bắt đầu từ SEA Games 2017 ở Singapore, kình ngư sinh năm 2000 gây đặt dấu ấn bằng việc phá sâu kỷ lục Đại hội, giành HC vàng cho Việt Nam. Kể từ đó, anh luôn chiến thắng nội dung này, qua các kỳ giải năm 2019 (Philippines), 2021 (Việt Nam), 2023 (Campuchia) rồi năm nay ở Thái Lan.
Huy Hoàng cho biết anh cảm thấy may mắn khi có thế hệ đàn anh như Lâm Quang Nhật và một người thầy Trung Quốc dẫn dắt vào nội dung này.
Ngoài 1.500 m, VĐV người Quảng Bình (nay là Quảng Trị) còn thường xuyên chiến thắng ở các nội dung bơi tự do 400m và 800m. Ngoài ra, anh còn thi đấu ở 200m bướm hay 4x200m tự do.
Huy Hoàng chụp ảnh cùng đàn em Mai Trần Tuấn Anh - người giành HC bạc ở nội dung 1.500m với thành tích 15 phút 22 giây 59.
Trước khi đến SEA Games năm nay, Huy Hoàng đã đoạt 11 HC vàng qua bốn kỳ Đại hội. Anh là một trong hai VĐV Việt Nam đã giành trên 10 HC vàng SEA Games góp mặt ở Thái Lan lần này, bên cạnh Nguyễn Thị Oanh (12, điền kinh).
Không dừng lại ở đấu trường khu vực, Huy Hoàng còn từng hai lần dự Olympic 2021 và 2024, giành HC vàng 800m tự do tại Olympic trẻ 2018, HC bạc 1.500m tự do ASIAD 18, HC đồng 800m tự do ASIAD 18 và 19, cùng HC đồng 400m tự do ASIAD 19.
Hiếu Lương