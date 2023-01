Nguyễn Hải Yến hát về niềm hy vọng trong năm mới

Ca sĩ Nguyễn Hải Yến ra MV "Đông qua xuân tới", hát về hy vọng một tương lai tốt đẹp những ngày đầu năm mới.

Nguyễn Hải Yến ra MV "Đông qua xuân tới" Nguyễn Hải Yến ra MV "Đông qua xuân tới" (Vũ Đặng Quốc Việt sáng tác). Video: NHY Official

MV theo phong cách tối giản, Hải Yến ngồi hát giữa khung cảnh ngập tràn hoa xuân. Nhạc phẩm do Vũ Đặng Quốc Việt viết theo thể loại pop ballad với âm hưởng piano chủ đạo, khai thác quãng giọng rộng của nữ ca sĩ. Bài hát là lời tự tình về thời khắc chuyển giao sang năm mới, gửi thông điệp bỏ lại đằng sau "những vui buồn, khó khăn, cùng vượt qua tất cả với những yêu thương nồng say".

Hải Yến chọn ca khúc như món quà đầu xuân gửi khán giả, cầu mong một năm được nhiều yêu thương và may mắn. Ca sĩ cho biết năm qua, cô viên mãn về gia đình lẫn sự nghiệp. Sinh thêm con gái, bận rộn làm mẹ, cô vẫn có thời gian thu âm, ra mắt dự án The Old Songs - cover các ca khúc nhạc Hoa lời Việt một thời - nhờ có chồng hỗ trợ.

Tạo hình Nguyễn Hải Yến trong MV mới. Ảnh: Dương Vũ

Sau khi sinh hai con "đủ nếp đủ tẻ" cho chồng, Hải Yến muốn dành năng lượng cho âm nhạc. Ở tuổi 37, cô cảm nhận giọng hát bản thân chín mùi hơn bao giờ hết. "Với kinh nghiệm thu âm, trình diễn live, tôi hướng đến sự tinh tế khi xử lý các ca khúc, đặc biệt là dòng nhạc ballad sở trường", cô nói.



Sắp tới, cô kết hợp nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy - từng đồng hành trong dự án Top hit 90-2000 - để ra mắt sản phẩm. Dịp Tết, vợ chồng cô sẽ đưa các con về Hà Nội, đón năm mới cùng gia đình, sau đó du xuân ở các tỉnh Tây Bắc.

Hải Yến sinh năm 1986 ở Hà Nội, từng vào top 6 Vietnam Idol 2007, top 5 Sao Mai điểm hẹn 2008. Năm 2017, cô ra mắt album thứ ba Top Hit 90 - 2000 kỷ niệm 10 năm ca hát. Năm 2019, cô thu CD tuyển tập các bản hit của nhạc sĩ Bảo Chấn để gợi nhớ thời hoàng kim của Làn Sóng Xanh.

Mai Nhật