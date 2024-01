Nguyên giám đốc ở TP HCM được xin lỗi sau hơn 30 năm bị oan

Ông Nguyễn Văn Khẩn, 71 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Thái Dương, được VKSND TP HCM xin lỗi sau 30 năm bị bắt giam oan về cáo buộc lừa đảo gần 1.000 cây vàng.

Ngày 31/1, đại diện VKSND TP HCM, VKSND huyện Bình Chánh, Công an TP HCM tổ chức xin lỗi công khai ông Khẩn tại trụ sở UBND phường Tân Tạo A, quận Bình Tân - địa phương ông đang sinh sống.

Ông Nguyễn Văn Khẩn nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng TP HCM, ngày 31/1. Ảnh: Hải Duyên

Hơn 30 năm trước, ngày 12/11/1991, ông Nguyễn Văn Khẩn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thái Dương, ký hợp đồng kinh tế với ông Đặng Kiến Cường để chuyển nhượng 177.800 m2 đất tại xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh (tổng trị giá 1.019 lượng vàng 96%) với sự chứng kiến của Phòng Công nghiệp, xây dựng huyện Bình Chánh.

Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Cường đã giao cho ông Khẩn 991 lượng vàng để mua khu đất trên của 25 hộ dân. Ông Khẩn đã trả cho các hộ dân 800 lượng vàng để mua 123.116 m2, trong đó đã làm thủ tục chuyển nhượng cho ông Cường được 22.149 m2. Còn lại 100.967 m2 đang làm thủ tục chuyển nhượng thì ngày 2/10/1992 UBND huyện Bình Chánh có công văn không cho ông Khẩn, ông Cường chuyển nhượng khu đất.

Ngày 15/10/1994, ông Cường có đơn khiếu nại ông Nguyễn Văn Khẩn gửi Công an huyện Bình Chánh.

Gần một tháng sau, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam (VKSND cùng cấp đã phê chuẩn) ông Khẩn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân theo quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 1985. Ngày 11/4/1995, VKSND huyện Bình Chánh chuyển vụ án đến Phòng PC16 (Công an TP HCM) thụ lý theo thẩm quyền - do giá trị tài sản bị thiệt hại lớn, vụ án phức tạp.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố, VKSND TP HCM nhận thấy việc ông Khẩn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng là do ngày 2/10/1992 UBND huyện Bình Chánh có công văn không cho tiếp tục chuyển nhượng khu đất. Hơn nữa, ông Cường cũng có một phần lỗi theo quy định tại phụ lục hợp đồng; hậu quả của việc không thực hiện hợp đồng đã được khắc phục; tranh chấp phát sinh giữa các bên là quan hệ dân sự... Từ đó, VKS không truy cứu trách nhiệm hình sự ông Khẩn.

Ngày 25/11/1995, VKSND TP HCM hủy bỏ việc tạm giam và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Khẩn. Hai năm sau, cơ quan này ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Khẩn.

Bà Vũ Xuân Nhuệ, đại diện VKSND TP HCM (phải), tặng hoa cho ông Khẩn trong buổi xin lỗi hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Bày tỏ sự nghiêm túc nhận trách nhiệm, đại diện VKSND TP HCM - bà Vũ Xuân Nhuệ, Trưởng phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, cho biết nguyên nhân dẫn đến việc khởi tố oan ông Khẩn là các cơ quan tiến hành tố tụng chưa xem xét đánh giá, đầy đủ toàn diện sự việc, dẫn đến sai phạm, làm ông Khẩn bị oan.

"Những sai phạm do người thi hành công tố gây ra đối với ông Khẩn là tổn thất rất lớn không thể nào bù đắp về danh dự, tinh thần, vật chất cho ông và gia đình thời gian qua. VKSND huyện Bình Chánh, VKSND TP HCM, Cơ quan điều tra Công an TP HCM đã thấy được trách nhiệm và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc", bà Nhuệ nói, đồng thời thay mặt các cơ quan tiến hành tố tụng gửi lời chân thành xin lỗi ông Khẩn.

Theo ông Khẩn, sau khi bị bắt giam 51 ngày, gia đình ông ly tán, vợ con mỗi người một nơi. Các con ông sau đó phải bỏ học. Nhiều năm qua, ông sống một mình trong phòng trọ chỉ 24 m2 với nhiều tủi nhục và mặc cảm. "Tan nát cả cuộc đời một con người. 30 năm rồi, nửa cuộc đời của tôi không làm được gì, mất danh dự, mất cơ hội gia đình ly tán, không thể nào bù đắp lại được", ông Khẩn nói.

Tuy nhiên, ông Khẩn chấp nhận lời xin lỗi công khai của các cơ quan tố tụng TP HCM. Ông bảo, sau khi làm việc với các cán bộ VKSND TP HCM đã thấy thoải mái hơn vì họ đã quan tâm đến thân phận oan sai như ông.

"Tôi mong các cán bộ sẽ cẩn trọng trong công tác, tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc như tôi", ông Khẩn nói.

Hải Duyên