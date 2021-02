Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân: 'VnExpress đã giúp truyền tải ý tưởng của tôi đến cộng đồng'

Mỗi khi gặp vướng mắc trong việc xây dựng cơ chế chính sách mới, tôi lại tìm đến VnExpress như một người đồng hành.

Tôi có may mắn làm việc nhiều năm tại một trường đại học công nghệ hàng đầu của đất nước, lại có hơn 10 năm làm công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, nên sản phẩm công nghệ mới thường gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Chính vì thế tôi trở thành bạn đọc thường xuyên của Báo điện tử tin nhanh Việt Nam - VnExpress một cách tự nhiên. Có thể nói ngày nào tôi cũng đọc VnExpress, kể cả thời chưa có smartphone phải đọc trên máy vi tính nối mạng internet cho đến khi có thể đọc trên Iphone mọi lúc mọi nơi.

Có thể nói VnExpress không hổ danh là báo điện tử "tin nhanh" và là trang điện tử có số lượng truy cập hàng đầu Việt Nam suốt 20 năm qua. Tin tức về mọi hoạt động xã hội thường được đăng tải rất nhanh, rất phong phú và hấp dẫn người đọc.

Đặc biệt báo tạo nhiều kênh tương tác với bạn đọc qua các chuyên mục như "Ý kiến", "Góc nhìn"... Đó thực sự là một diễn đàn để bạn đọc có thể bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, quan điểm đối với những hiện tượng xã hội, với những chính sách của nhà nước tác động đến người dân và doanh nghiệp. Các chuyên mục này thu hút được nhiều chuyên gia có uy tín viết bài, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, cũng là một yếu tố giúp VnExpress hấp dẫn người đọc hơn.

Vốn là báo điện tử của một doanh nghiệp công nghệ, ban đầu VnExpress thiên về xu hướng cung cấp thông tin xã hội và giải trí, chưa có nhiều thông tin về khoa học công nghệ. Nhưng giờ đây với sứ mệnh là cơ quan báo chí của ngành khoa học công nghệ trong thời đại công nghệ số, Ban biên tập đã đầu tư cho chuyên mục khoa học công nghệ, cập nhật thông tin hoạt động khoa học công nghệ trong nước và thế giới, trở thành diễn đàn của cộng đồng khoa học. Tôi hy vọng Báo sẽ có thêm chuyên mục "Góc nhìn khoa học".

Trong 20 năm qua, tôi có cơ duyên nhiều lần được làm việc với ban lãnh đạo và các phóng viên của VnExpress, từ đáy lòng tôi muốn nói lời cảm ơn đến nguyên Tổng biên tập Thang Đức Thắng và các phóng viên Thuận An, Hương Thu, Việt Anh, Kiến Quốc... đã giúp tôi truyền tải những quan điểm và ý tưởng của mình đến cộng đồng khoa học và người dân. Còn nhớ bài trả lời phỏng vấn đầu tiên của tôi trên VnExpress do phóng viên Thuận An thực hiện ngày 25/5/2008 có tiêu đề "Chỉ có khoa học công nghệ mới đưa Việt Nam bứt phá" đã được nhiều nhà khoa học đồng tình và đánh giá tốt. Và mỗi khi gặp vướng mắc trong việc xây dựng cơ chế chính sách mới, tôi lại tìm đến VnExpress như một người đồng hành, một diễn đàn tạo sự đồng thuận của xã hội.

Chúc VnExpress tuổi 20 luôn xứng đáng với niềm tin của cộng đồng khoa học và giữ vững ngôi vị hàng đầu trong làng báo điện tử Việt Nam.

TS Nguyễn Quân

Nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ