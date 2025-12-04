Nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Tuấn Nhạ qua đời

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết GS.TS Chu Tuấn Nhạ, nguyên Bộ trưởng, qua đời lúc 5h31 ngày 1/12, hưởng thọ 87 tuổi.

Ông Chu Tuấn Nhạ sinh năm 1939, tại Cổ Nhuế, Hà Nội. Ông có hơn 42 năm công tác liên tục trong lĩnh vực giáo dục đại học, khoa học, công nghệ và môi trường, trong đó 21 năm giữ trọng trách tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ.

Năm 1962, ông giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Ba Lan. Trở về nước, ông tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất và đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng của trường.

Sau năm 1983, ông giữ nhiều vị trí quản lý tại Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Giai đoạn 1997-2002, ông là Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường, sau đó là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.

GS TS Chu Tuấn Nhạ. Ảnh: MST

Trong thời gian công tác, GS.TS Chu Tuấn Nhạ đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Học hàm Nhà nước, Phó chủ tịch Hội đồng Đánh giá Trữ lượng Khoáng sản, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.

Trong quá trình giữ vai trò người đứng đầu ngành Khoa học, Công nghệ và Môi trường, sau là ngành Khoa học và Công nghệ, GS.TS Chu Tuấn Nhạ đã cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo Bộ có những chỉ đạo, đề xuất, đóng góp vào việc đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

Ông cũng đóng góp xây dựng chiến lược, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học, công nghệ, môi trường (Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Bảo vệ môi trường....); đổi mới cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ, phục vụ sản xuất và đời sống; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế; xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ, phát triển đội ngũ cán bộ, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia;...

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, do tuổi cao, sức yếu, GS.TS Chu Tuấn Nhạ từ trần vào 5h31 ngày 1/12 tại nhà riêng, hưởng thọ 87 tuổi.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tổ chức lễ tang theo nghi thức Lễ tang cấp cao. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng ban lễ tang.

Lễ viếng GS.TS Chu Tuấn Nhạ được tổ chức vào 7h05 ngày 7/12. Lễ truy điệu và đưa tang từ 9h, ngày 7/12, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng được tổ chức cùng ngày tại Cổng viên tưởng niệm Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ.

Trọng Đạt