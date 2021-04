Ngụy trang qua tóc nhuộm để trốn truy nã

Đà NẵngLê Lâm Trường, nghi phạm giết chị gái cướp tài sản, khai nhuộm tóc màu bạch kim với hy vọng không bị phát hiện trong lúc trốn truy nã.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ bàn giao Lê Lâm Trường, 26 tuổi, cho Công an tỉnh An Giang điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.

Hắn bị bắt theo lệnh truy nã vào tối 13/4 tại một homestay trên đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê khi đang tán tỉnh một cô gái quen qua mạng.

Trường là thợ cơ khí, đã lập gia đình nhưng không tu chí làm ăn, thường xuyên cờ bạc nên bị vợ ly hôn. Ngày 7/3, khi cha mẹ tới TP HCM khám bệnh, chỉ còn chị gái và cháu nhỏ ở nhà, Trường về nhà gây án với chị ruột.

Nhà chức trách cáo buộc, sau khi hại chết chị, Trường mở tủ lấy 3,5 cây vàng và hơn 100 triệu đồng.

Lê Lâm Trường bị công an Đà Nẵng bắt tối 13/4. Ảnh: Ngọc Trường.

Trường di chuyển từ An Giang lên TP HCM, ra Hà Nội rồi ngược vào Bà Rịa - Vũng Tàu khi bị truy nã đặc biệt. Hắn nhuộm tóc từ đen sang bạch kim.

Trường vẫn thường xuyên lên mạng tán tỉnh các cô gái. Ngày 10/4, Trường rủ bạn gái mới quen qua Facebook từ Vũng Tàu ra Đà Nẵng, đưa đi du lịch quanh thành phố.

Tại cơ quan công an, Trường khai do nợ nần từ đánh bạc nên sát hại chị gái để lấy tiền trả nợ, tiêu xài.

