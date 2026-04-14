Nguy hiểm rình rập từ phượt xe máy trên cung 'Hà Giang loop'

Các chuyên gia du lịch cảnh báo lỗ hổng trong quản lý lái xe máy đang đe dọa trực tiếp tính mạng của du khách khi tham gia tour xe máy tại Hà Giang.

Câu chuyện du khách Anh gặp tai nạn khi du lịch Hà Giang được chia sẻ rộng rãi trên nhiều kênh truyền thông quốc tế tuần qua. Ngày 8/4, một công ty chuyên tổ chức các tour ''Ha Giang loop'' (vòng lặng Hà Giang), xác nhận easy rider (người lái xe máy bản địa) của mình có liên quan tới vụ tai nạn.

Anh Linh Hữu Khương, đại diện BiBi Ha Giang - công ty tổ chức các tour easy riders - nhận xét vụ tai nạn không phải vấn đề của riêng bất kỳ đơn vị nào. 'Easy riders' nhiều năm nay trở thành biểu tượng được nhiều khách nước ngoài yêu mến tại Hà Giang, tuy nhiên sự bùng nổ dịch vụ này thời gian qua khiến các công ty gặp khó khăn trong quản lý nhân sự, dẫn đến nguy cơ mất an toàn trên đường.

"Vụ tai nạn là lời cảnh tỉnh cho các bạn hành nghề easy riders và cả những đơn vị điều hành", anh Khương nói.

Đại diện đơn vị này từng chứng kiến các đoàn xe lên tới 60 đến 80 người, kéo dài 3 km trên đường. Tại các đoàn đông, người đi sau thường có xu hướng phải tăng tốc để không bị lạc khi trưởng đoàn di chuyển nhanh, gây ra rủi ro cho khách ngồi sau.

Đoàn khách nước ngoài tham gia tour khám phá Hà Giang Loop bằng xe máy. Ảnh: Alina

Ông Hoàng Văn Huỳnh, tài xế chuyên chở hàng tại Hà Giang từ năm 2008, thừa nhận thấy sợ khi gặp các đoàn easy rider. Ông cho biết một số nhóm tài xế thường vượt nối đuôi nhau theo đoàn, kể cả tại những khúc cua bị khuất tầm nhìn. Trong quá trình điều khiển ôtô vận chuyển hành lý cho khách du lịch, ông Huỳnh kể nhiều lần khó duy trì khoảng cách với các đoàn xe tại các khúc cua do họ di chuyển với vận tốc vượt mức thông thường.

Ông Nguyễn Văn Hãnh, Phó chủ tịch xã Phố Bảng, đánh giá một số tài xế chạy ẩu, vượt bất chấp trái phải. Theo ông, lực lượng chức năng cần có những đợt kiểm tra đột xuất trên quốc lộ để tăng tính răn đe, dù việc này có thể làm gián đoạn hành trình của khách, ảnh hưởng trải nghiệm.

Bên cạnh kỹ năng lái của tài xế địa phương, quy trình sàng lọc khách thuê xe máy tự lái cũng bị xem là "thiếu trách nhiệm".

Cian Killoran, du khách người Ireland, cho biết có công ty chỉ kiểm tra khả năng lái xe của khách bằng cách cho đi thẳng 20 m trong sân rồi cho phép họ tự lái trên cung đường đèo nguy hiểm. Hậu quả là một du khách trong đoàn anh đã gặp tai nạn rách đầu gối, phải khâu vết thương ngay trong ngày đầu xuất phát do phanh gấp trên đoạn đường trơn trượt tại góc cua hẹp.

Một du khách cùng đoàn Cian gặp nạn trong ngày thứ hai khi tự lái xe. Ảnh: NVCC

Cian cũng tự lái xe trong chuyến đi, tận mắt chứng kiến những easy riders trong đoàn điều khiển xe máy với vận tốc lên tới 100 km/h ở những đoạn đường có điều kiện tốt nhằm tăng cảm giác mạnh hoặc thể hiện kỹ năng với khách nữ ngồi sau.

"Họ giữ thói quen lái xe của người bản địa, thường xuyên vượt xe tải chạy chậm tại các góc cua khuất tầm nhìn mà bỏ qua yếu tố an toàn cho hành khách ngoại quốc phía sau", Cian nói và cho biết trong quá trình di chuyển, xe của anh có dấu hiệu bị hỏng sau ngày đầu nhưng tới ngày thứ ba mới được giải quyết.

Dani, nữ du khách người Mỹ, du lịch Hà Giang vào cuối tháng 3, chọn easy riders thay vì tự lái. Dù người lái xe của Dani để lại ấn tượng tốt, cô "thấy sợ" khi nhìn các easy riders của các công ty dùng đồ uống có cồn tại các bữa tiệc được tổ chức hằng đêm.

Hệ quả là nhiều tài xế mệt mỏi, chưa tỉnh táo vào ngày hôm sau. Dani nhận định văn hóa sinh hoạt của đội ngũ tài xế này cần được thay đổi. Theo cô, các bữa tiệc ban đêm gây rủi ro trực tiếp do tài xế có thể vẫn còn nồng độ cồn trong cơ thể hoặc suy giảm phản xạ trong lúc cầm lái.

Một lái xe hút thuốc lào vào buổi sáng trong lúc nghỉ chân. Ảnh: NVCC

Hồi tháng 2, Vic, một nữ du khách Colombia, cho biết đã hủy tour sau hai ngày vì thấy lái xe của mình liên tục uống đồ có cồn vào đêm trước.

Cian cũng nhận thấy điều này, cho biết một số lái xe bản địa tâm lý chủ quan, thậm chí mang theo điếu cày để hút khi nghỉ chân.

"Họ tự tin thái quá vào khả năng của mình, bất chấp an toàn của khách ngồi sau", anh nói. Do biết tiếng Việt, Cian từng được mời đến phòng riêng của nhóm lái xe để hút thuốc lào, anh thấy nhiều người tiệc tùng tới đêm, nhiều lái xe còn quá trẻ nên ''liều và thiếu suy nghĩ''.

Đại diện BiBi Ha Giang nói sự an toàn phụ thuộc phần lớn vào quy trình quản lý của các công ty.

Để kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trên đường cho đội ngũ 100 nhân sự, anh Khương áp dụng quy định giới hạn lượng khách, tối đa 8 người mỗi tour. Mỗi đoàn có một trưởng nhóm đi đầu và một phó nhóm đi cuối. Việc chia nhỏ đoàn yêu cầu nhiều chi phí hơn, đặc biệt là nhân sự biết tiếng Anh. Vì vậy, các công ty khác cũng hạn chế áp dụng mô hình này.

Anh cho biết đã phối hợp với các cơ sở lưu trú để kiểm soát, không cho phép tài xế uống rượu vào buổi tối. Anh lưu ý du khách không nên mời tài xế uống rượu sau lịch trình di chuyển 8 tiếng mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe.

Từng trải qua 10 năm lái xe chở khách du lịch, anh Khương khuyến cáo du khách nên đi vận tốc khoảng 50-55 km/h, tuyệt đối không vượt phương tiện lớn như xe tải trên đường đèo hẹp (một bên là vách núi, một bên là vực). Khách tự lái chỉ nên vượt khi có tín hiệu nhường đường từ xe đi trước và tại các đoạn đường đủ điều kiện.

Ông Hãnh gợi ý các đơn vị tour cần có quy định khắt khe với tài xế, cắt hợp đồng nếu chạy ẩu gây tai nạn, thông báo cho các nhà xe khác về lỗi vi phạm của lái xe. Ngoài ra các đơn vị cần xây dựng bộ chấm điểm, đánh giá của du khách sau chuyến đi để có chế độ thưởng, phạt hàng tháng.

Với Cian, các lái xe nên được quản lý riêng vào buổi tối để tránh tiệc tùng. Anh cũng đề xuất nên có các đợt kiểm tra gắt gao hơn với nhóm easy rider để đảm bảo họ làm việc đúng trách nhiệm.

"Du khách xứng đáng có một chuyến đi an toàn, chậm rãi để có thể trở về nhà", anh nói.

Tú Nguyễn