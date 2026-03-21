Nguy cơ đột quỵ từ chứng ngưng thở khi ngủ

Hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ (OSA) khiến hàng triệu người đối mặt nguy cơ suy tim, đột quỵ do nghẹt thở hàng trăm lần mỗi đêm nhưng người bệnh hiếm khi nhận biết dấu hiệu nguy hiểm này.

Thông tin do bác sĩ Phan Thị Hạnh, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đại học Phenikaa, nhấn mạnh tại hội thảo khoa học về điều trị OSA ngày 21/3 ở Hà Nội. Ngay trong khuôn khổ sự kiện, Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam cùng các liên đoàn khu vực đã trao Chứng nhận Phòng đa ký giấc ngủ đạt chuẩn cho bệnh viện. Các chuyên gia tại hội thảo đánh giá rối loạn hô hấp khi ngủ đang trở thành gánh nặng y tế toàn cầu và cảnh báo quy mô bệnh nhân sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những thập kỷ tới.

Điều dưỡng thực hiện đo đa ký giấc ngủ cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tình trạng thiếu oxy lặp đi lặp lại trong đêm tàn phá nghiêm trọng các hệ thống cơ quan trong cơ thể. Bệnh trực tiếp làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, suy tim và đột quỵ. Người mắc hội chứng này cũng dễ tiến triển đái tháo đường type 2 do cơ thể kháng insulin. Ở góc độ thần kinh học, người bệnh thường suy giảm trí nhớ, mất khả năng tập trung, trầm cảm và dễ gây tai nạn giao thông do chứng buồn ngủ ban ngày kéo dài.

Bộ Y tế thống kê khoảng 8,5% người trưởng thành tại Việt Nam mắc chứng bệnh này, tập trung chủ yếu ở nam giới và nhóm người thừa cân, béo phì. Trên quy mô toàn cầu, khoảng một tỷ người mang bệnh ở mức độ nhẹ và hơn 400 triệu người ở mức trung bình đến nặng. Tuy nhiên, giới y khoa đang đối mặt với thách thức lớn khi cộng đồng thường xem nhẹ các dấu hiệu cảnh báo như ngáy to, giật mình thức giấc vì nghẹt thở. Một nghiên cứu tại Mỹ chỉ ra các cơ sở y tế bỏ lọt đến 80% bệnh nhân do phần lớn triệu chứng chỉ xuất hiện trong lúc ngủ.

Để giải quyết tình trạng này, các bệnh viện hiện áp dụng kỹ thuật đo đa ký giấc ngủ như một tiêu chuẩn vàng giúp ghi lại toàn diện thông số sinh lý của người bệnh. Dữ liệu thu thập giúp bác sĩ đánh giá chính xác mức độ tổn thương và thiết lập chiến lược can thiệp. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hồi, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, cho biết xu hướng y khoa hiện nay đã từ bỏ các phác đồ đồng nhất để chuyển sang hướng điều trị cá thể hóa. Tùy thuộc vào đặc điểm sinh lý từng người, bác sĩ sẽ chỉ định người bệnh sử dụng máy thở áp lực dương, đeo dụng cụ nha khoa, thay đổi lối sống hoặc tiến hành phẫu thuật nhằm mang lại hiệu quả phục hồi cao nhất.

Lê Nga