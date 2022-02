Nguy cơ đột quỵ cao trong 3 ngày đầu mắc Covid-19

MỹNgười cao tuổi có thể phát triển tình trạng đột quỵ thiếu máu trong ba ngày đầu mắc Covid-19, theo nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

Nghiên cứu dự kiến công bố trong Hội nghị Đột quỵ Quốc tế của Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, diễn ra trực tuyến từ ngày 8/2 đến 11/2.

"Đột quỵ là một biến chứng có thể xảy ra ngay sau mắc Covid-19. Tiêm phòng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa Covid-19 là rất quan trọng, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và các biến chứng như đột quỵ", tiến sĩ Quanhe Yang, tác giả chính của nghiên cứu tại Viện Tim mạch và Đột quỵ của CDC, cho biết.

Nghiên cứu của CDC tập trung vào dạng đột quỵ do thiếu máu cục bộ, tắc nghẽn mạch máu. Các chuyên gia đã kiểm tra hồ sơ sức khoẻ của hơn 37.000 người kể từ ngày 1/4/2020 đến ngày 28/2/2021. Các trường hợp đột quỵ trong 7 ngày trước và 28 ngày sau khi chẩn đoán dương tính gọi là giai đoạn kiểm soát. Tình nguyện viên có độ tuổi trung bình là 80, 57% là phụ nữ.

Phân tích cho thấy nguy cơ đột quỵ cao nhất xảy ra trong ba ngày đầu tiên sau khi nhiễm nCoV, cao hơn 10 lần so với giai đoạn kiểm soát. Sau ngày ba, nguy cơ đột quỵ nhanh chóng giảm xuống, nhưng vẫn cao hơn so với giai đoạn kiểm soát. Cụ thể, kể từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7, nguy cơ đột quỵ cao hơn 60%. Từ ngày 8 đến ngày 14, nguy cơ cao hơn 44% so với giai đoạn kiểm soát.

Nhân viên y tế chăm sóc người mắc Covid-19 tại khu hồi sức tích cực Bệnh viện Western Reserve ở Cuyahoga Falls, Ohio, ngày 4/1. Ảnh: Reuters

"Phát hiện mới có thể là lưu ý trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc đột quỵ ở người mắc Covid-19. Tuy nhiên, cần có nghiên cứu sâu hơn để làm rõ các yếu tố liên quan đột quỵ như độ tuổi", tiến sĩ Yang nói.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ và CDC ủng hộ tiêm hai mũi vaccine và liều tăng cường. Các chuyên gia nhận định đây là cách tốt nhất để giảm nguy cơ nhiễm nCoV, ngăn ngừa chuyển nặng hoặc tử vong, đặc biệt ở người có bệnh nền.

Các nghiên cứu trước đây đã đánh giá nguy cơ đột quỵ ở người lớn nhiễm nCoV. Song kết quả của chúng không thống nhất, ít tập trung vào người lớn tuổi - nhóm có nguy cơ đột quỵ cao.

Thục Linh (Theo American Stroke Association)