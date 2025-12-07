Nguy cơ 'dịch chồng dịch' ở trẻ khi cúm A/H3N2 gia tăng

Số ca cúm A tăng trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, virus hợp bào hô hấp và sốt xuất huyết lưu hành, gây nguy cơ đồng nhiễm ở trẻ.

Ngày 3/12, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội Truyền nhiễm TP HCM, Nguyên trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh - Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết thông tin trên, thêm rằng mùa cúm năm nay chủ yếu do chủng H3N2 của virus cúm A, khác với những năm trước vốn phổ biến H1N1. Chủng H3N2 được đánh giá là biến đổi nhanh, dễ lây lan và thường gây bệnh cảnh nặng hơn, nhất là ở trẻ nhỏ.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 tới nay, cả nước ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, trong đó có ba ca tử vong. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ mắc cúm A tăng mạnh những tháng gần đây. Tháng 9 ghi nhận khoảng 400 ca, tháng 10 đã lên 3.500 ca, riêng tuần đầu tháng 11 là hơn 1.500 ca cúm với hơn 10% phải nhập viện vì biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa hoặc co giật do sốt. Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM cũng có số trẻ nhập viện vì cúm tăng rõ rệt, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi.

Đồng thời với cúm A, các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, virus hợp bào hô hấp và sốt xuất huyết cũng đang lưu hành. Một số trẻ có thể mắc đồng thời nhiều bệnh, khiến việc điều trị phức tạp hơn. Như bé Mai Anh (4 tuổi), nhập viện Tâm Anh Hà Nội trong tình trạng sốt 39-40 độ C, miệng có nốt phỏng, bàn tay, bàn chân, vùng mông, đầu gối xuất hiện sẩn đỏ. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé đồng nhiễm cúm A và tay chân miệng.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh đi thăm khám cho các bệnh nhi hồi tháng 2. Ảnh: NVCC

Bác sĩ Khanh cho biết, trẻ mắc cúm nhiễm thêm bệnh truyền nhiễm khác khiến các bệnh cùng trở nặng. Trẻ có thể phải nằm viện lâu hơn hoặc gặp các biến chứng về hô hấp như viêm phổi, suy hô hấp; biến chứng thần kinh gồm co giật, viêm não hoặc các vấn đề về huyết học như thiếu máu.

Những nhóm trẻ có nguy cơ bệnh nặng khi đồng mắc các bệnh truyền nhiễm gồm trẻ dưới 5 tuổi; các em có bệnh nền mạn tính; chưa được tiêm phòng cúm; sống trong môi trường có tỷ lệ bệnh truyền nhiễm cao.

Mắc bệnh khiến bé sốt cao. Ảnh: ShutterStock

Trước tình hình nhiều bệnh truyền nhiễm cùng lưu hành, chiều 28/11, Bộ Y tế gửi văn bản yêu cầu các địa phương siết chặt biện pháp phòng, chống những dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng mạnh: cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp và tay chân miệng. Cuối tháng 10, Bộ từng cảnh báo "dịch chồng dịch" bùng phát dịp thu - đông tại tất cả địa phương, nhất là những đô thị đông đúc như TP HCM, Hà Nội hay vùng miền sông nước với nguy cơ sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng mạnh trong tháng 10, cùng lúc Covid-19, cúm mùa vẫn lưu hành.

Với các gia đình, bác sĩ Khanh khuyên phụ huynh nâng cao sức khỏe cho trẻ bằng cách duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể chất, ngủ đủ giấc, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Ngoài ra, cần kết hợp các biện pháp giúp củng cố hệ miễn dịch, giảm nguy cơ lây nhiễm cúm và bệnh đường hô hấp.

"Có thể phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả nhờ nhiều vaccine sẵn có như vaccine ngừa cúm mùa", bác sĩ Khanh nói. Ông phân tích thêm vaccine cúm đã được sử dụng trên 80 năm, có hiệu quả cao, hồ sơ an toàn tốt và dùng được cho mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên. Hiện nay, vaccine cúm tứ giá bảo vệ đồng thời bốn chủng virus, bao gồm hai chủng cúm A - trong đó có H3N2 đang lây lan mạnh tại Việt Nam - cùng hai chủng cúm B, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nghiêm trọng.

* Tên bệnh nhi đã thay đổi.

