Nguy cơ biến chứng ở người bệnh nền mắc tác nhân truyền nhiễm

Người bệnh tim mạch, tiểu đường, COPD… nếu mắc thêm bệnh truyền nhiễm như cúm, viêm phổi do phế cầu khuẩn, ho gà, uốn ván, bạch hầu, Covid-19… có nguy cơ chuyển nặng.

Cuối tháng 8, chị Nguyễn Thanh Lê (40 tuổi, quận Phú Nhuận) nhập viện điều trị tại BVĐK Tâm Anh TP HCM được chẩn đoán viêm phổi do bội nhiễm vi khuẩn. Nhiều năm qua, chị Lê bị đái tháo đường, tăng huyết áp, hen suyễn, viêm khớp và có dấu hiệu hội chứng Cushing (hội chứng tăng cân, giữ nước, yếu cơ, loãng xương do dùng thuốc kháng viêm chứa corticosteroid trong thời gian dài).

Bác sĩ thực hiện khám sàng lọc, khai thác tiền sử bệnh lý cho khách hàng đến tiêm vaccine tại VNVC. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Cũng trong khoảng thời gian này, BVĐK Tâm Anh TP HCM tiếp nhận nhiều người bệnh mạn tính khác cũng bị tác nhân truyền nhiễm tấn công. Ông Nguyễn Văn Bình (75 tuổi, quận 1) nhập viện cấp cứu vì bị khó thở, đau ngực, ho nhiều và có đờm vàng, mệt mỏi, kiệt sức. Ông được chẩn đoán đang trong đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Ông còn bị tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, tăng mỡ máu và phì đại tiền liệt tuyến. Các bác sĩ cho biết, nếu nhập viện trễ hơn một chút, ông Bình có thể đối mặt với tình trạng suy hô hấp tiến triển, nguy cơ tử vong rất cao vì lớn tuổi.

TS.BS Đặng Thị Mai Khuê, Trưởng đơn vị Hô hấp, khoa Nội tổng hợp, BVĐK Tâm Anh TP HCM, cho biết dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm bùng phát khiến tỷ lệ người có bệnh lý mạn tính nhập viện gia tăng. Trong đó, nhiều trường hợp cấp cứu do bội nhiễm các bệnh truyền nhiễm. Nhiều trường hợp cúm A là người có bệnh mạn tính, phụ nữ có thai và người cao tuổi. Cùng với cúm, vi khuẩn phế cầu là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng viêm phổi nặng. Theo các bác sĩ, những người bị COPD và hen suyễn đã bị viêm phổi mạn tính nên khi có bất kỳ tổn thương nào khác ở phổi đều dẫn đến đợt bùng phát cấp tính, kéo dài thời gian nằm viện.

"Nếu chưa được bảo vệ bằng vaccine trước đó, những người có sẵn bệnh lý mạn tính có nguy cơ suy sụp rất nhanh. Không chỉ nCoV, việc đồng nhiễm các tác nhân truyền nhiễm khác như virus cúm, virus viêm gan B, vi khuẩn phế cầu, vi khuẩn ho gà cũng nguy hiểm không kém", BS Mai Khuê cho biết.

Vaccine giúp bảo vệ người có bệnh mạn tính trước nguy cơ biến chứng và tử vong cao. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê bệnh mạn tính là nguyên nhân của 38 triệu trường hợp tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Trong đó có 17,5 triệu ca tử vong do bệnh tim mạch, 4 triệu ca tử do bệnh hô hấp mạn tính; 1,5 triệu ca tử vong do bệnh tiểu đường... BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, người có yếu tố bệnh nền nếu mắc thêm bệnh truyền nhiễm thì nguy cơ tử vong có thể tăng lên 3 lần.

Theo TS.BS Trần Vũ Minh Thư - Trưởng khoa Nội tim mạch 2, Trung tâm Tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP HCM, tại Mỹ có hơn 50% người nhập viện do cúm được phát hiện có bệnh tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy nguy cơ tử vong tăng lên 5 lần khi một người bệnh tim mạch mắc cúm, tăng 12 lần với người bị bệnh hô hấp và tăng đến 20 lần nếu mắc cúm khi đang bị cả bệnh tim mạch và hô hấp.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cảnh báo, người bệnh mạn tính cần tiêm ngừa các loại vaccine được khuyến cáo vì có nhiều nguy cơ biến chứng khi mắc bệnh truyền nhiễm. Người có bệnh tim mạch cần tiêm 3 loại vaccine ngừa 3 bệnh cúm, phế cầu và ho gà; người có bệnh hô hấp mạn tính như COPD và hen suyễn cần tiêm vaccine cúm và phế cầu; người có bệnh tiểu đường cần tiêm ngừa cúm, viêm gan B và phế cầu khuẩn.

BS Chính cho hay, nhiều nghiên cứu cho thấy tiêm vaccine cúm có thể làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp từ 19% đến 45%. Các nhà nghiên cứu nhận thấy hiệu quả này tương tự như các biện pháp phòng ngừa bệnh tim khác khó khăn và tốn kém hơn như ngừng hút thuốc (hiệu quả 32-43%), dùng thuốc statins hạ mỡ máu (19-30%); liệu pháp hạ huyết áp (17-25%). Ngoài ra, những người tiêm vaccine phế cầu ít xuất hiện các đợt cấp COPD hơn. Tiêm vaccine là cách hiệu quả và tiết kiệm để phòng bệnh cho từng cá thể và cho cả cộng đồng.

Nhằm giải đáp thắc mắc về các triệu chứng, nguy cơ biến chứng, cách phòng ngừa bệnh truyền nhiễm cho người có bệnh mạn tính, Hệ thống tiêm chủng VNVC tổ chức tư vấn trực tuyến chủ đề "Tiêm vaccine cho người có bệnh lý nền: tim mạch, COPD, hen suyễn" vào 20h ngày 9/9. Tham gia tư vấn có các chuyên gia: BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC; TS.BS Đặng Thị Mai Khuê, Trưởng đơn vị Hô hấp, khoa Nội tổng hợp và TS.BS Trần Vũ Minh Thư, Trưởng khoa Nội Tim mạch 2, BVĐK Tâm Anh TP HCM. Chương trình phát trực tiếp trên website và fanpage, của VnExpress, website VNVC, Nutrihome. Độc giả có thể đặt câu hỏi trước cho chuyên gia tại đây.

