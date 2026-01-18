Người yêu không tin tôi bị vu oan có video nhạy cảm với cô gái lạ

Bỗng một ngày, có một tài khoản lạ nhắn tin cho tôi, nói là người quen cũ, bị mất tài khoản mạng xã hội, giờ nhắn tin làm quen lại.

Tôi có người yêu ở xa, tôi ở TP HCM, em ở Hà Nội. Vì quen xa nên cần niềm tin với nhau, tài khoản mạng xã hội của tôi, em đều giữ. Tôi sống chuẩn mực suốt bảy năm nay, quen em một năm, tôi không lên giường với ai cả. Bỗng một ngày, có một tài khoản lạ nhắn tin cho tôi, nói là người quen cũ, bị mất tài khoản mạng xã hội, giờ nhắn tin làm quen lại. Tôi thấy khó hiểu vì không quen họ. Tôi biết có vấn đề bởi bất kì ai là nữ tự nhiên nhắn tin chỉ có thể là lừa gạt nên tôi xóa luôn, không thèm trả lời. Nhưng bạn gái lại thấy và gặng hỏi. Tôi đã nói là lừa đảo, đừng quan tâm, trả lời là vào kịch bản rồi nó bù lu bù loa ngay.

Bạn gái không tin, tự đi tìm lại tin nhắn rồi nhắn hỏi lại người đó. Đúng như tôi nghĩ, cô ta lu loa nói tôi này nọ. Tôi chưa rõ mục đích của người này nhưng chắc chắn là sẽ vòng vòng kế tiếp và hỏi tiền của bạn gái tôi. Trước mắt em không tin tôi mà tin cái người từ trên trời rơi xuống đó.

Người nọ nói có video nhạy cảm của tôi và cô ta, tôi chắc chắn là 100% dùng AI để làm. Chứng minh tôi trong sạch rồi sao nữa, tự nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

