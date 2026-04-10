Người Việt vẫn tăng mua xe máy xăng đầu 2026

Doanh số xe máy quý I của 5 hãng thuộc VAMM tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025, dù dòng xe này sắp bị hạn chế tại Hà Nội.

Theo báo cáo bán hàng quý I của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số xe máy tại thị trường Việt Nam đạt 729.121 xe, tăng 8,3% so với con số 673.055 của quý I năm 2025.

VAMM bao gồm 5 thành viên là Honda, Yamaha, Suzuki, SYM và Piaggio (gồm các thương hiệu Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi). Các hãng này hiện phân phối tổng cộng 108 sản phẩm ra thị trường, trong đó có tới 106 mẫu xe xăng và chỉ hai mẫu là xe điện (Honda ICON e: và Yamaha Neo's).

Khi VinFast chưa xuất hiện, doanh số của VAMM là đại diện cho doanh số của cả thị trường xe máy Việt, nhưng với thị trường hiện tại, VAMM đang đại diện cho mảng kinh doanh xe máy xăng tại Việt Nam.

Mức tăng trưởng này được xem là một điểm sáng cho mảng xe máy xăng trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam những năm gần đây đang bước vào giai đoạn bão hòa và vấp phải sự cạnh tranh ngày càng lớn từ xu hướng chuyển đổi sang các dòng xe máy điện.

Đánh giá mức tăng trưởng 8,3% của mảng xe xăng dù xe máy điện cũng đang phát triển rất mạnh, một chuyên gia bán hàng xe máy hơn 20 năm kinh nghiệm cho biết người dùng phổ thông vẫn cần những chiếc xe không phải lo lắng tới việc sạc, có thể đổ xăng chạy ngay. Đại diện một đại lý xe máy Nhật cho biết, nhiều khách hàng của nơi này mua xe máy xăng song song với một xe máy điện để có thể sử dụng bất cứ lúc nào, không phụ thuộc vào những quy định của nhà nước.

Chuyên gia này cũng cho rằng, với lộ trình cấm xe xăng từng bước tại Hà Nội chưa hẳn trở thành một điều cản trở xe xăng, mà có thể kích thích thị trường phát triển song song cả xe xăng và xe điện.

Khách tìm mua xe máy xăng tại một cửa hàng của Honda trên phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội ngày 13/3. Ảnh: Lương Dũng

Ở mảng xe máy điện, mới đây VinFast ghi nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng, xuất xưởng hơn 93.000 xe máy điện trong tháng 3, mức cao nhất từ trước đến nay.

Lương Dũng