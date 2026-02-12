Người ung thư tuyến giáp ăn Tết thế nào tốt cho sức khỏe

Người bệnh ung thư tuyến giáp cần ăn uống khoa học, uống thuốc đúng lịch, nghỉ ngơi, tránh căng thẳng để kiểm soát bệnh và bảo vệ sức khỏe trong dịp Tết.

BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến chuyển hóa hormone tuyến giáp. Người bệnh vừa phẫu thuật cắt tuyến giáp hoặc đang điều trị rối loạn chức năng tuyến giáp không nên ăn thực phẩm nhiều chất béo, đường và muối vì có thể làm rối loạn chuyển hóa, tăng cân nhanh, gây mệt mỏi, hồi hộp, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu hormone thay thế.

Bác sĩ Huân hướng dẫn một số cách giúp người bệnh phục hồi sau điều trị, kiểm soát bệnh hiệu quả trong ngày Tết.

Ăn uống linh hoạt, ưu tiên thực phẩm lành mạnh

Người bệnh có thể chuẩn bị các bữa phụ hoặc món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng như thịt gà, cá, trứng, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt. Những thực phẩm này góp phần duy trì năng lượng ổn định. Bổ sung protein trong các bữa ăn vì giúp ổn định đường huyết, hạn chế tình trạng mệt mỏi sau khi ăn nhiều tinh bột hoặc đồ ngọt. Rau củ giàu chất xơ giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác thèm ăn vặt. Người bệnh cần kiểm soát khẩu phần ăn, hạn chế bánh chưng, mứt, đồ ngọt, không ăn quá nhiều.

Uống đủ nước để hỗ trợ chuyển hóa và giảm nguy cơ ăn quá nhiều trong các bữa tiệc kéo dài ngày Tết. Nên ưu tiên các nguồn chất béo lành mạnh như quả bơ, các loại hạt, dầu ô liu nhằm thúc đẩy tuyến giáp hoạt động khỏe mạnh.

Các thực phẩm như cá, rau xanh tốt cho sức khỏe tuyến giáp. Ảnh: Bùi Thủy

Uống thuốc đúng lịch

Dù lịch sinh hoạt ngày Tết thay đổi, người bệnh cần duy trì uống thuốc đúng giờ theo chỉ định, đặt nhắc nhở trên điện thoại hoặc sử dụng hộp chia thuốc nhỏ gọn để không quên liều khi đi chúc Tết, du lịch xa. Trường hợp lịch trình bận rộn, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để biết loại nào có thể tạm ngưng, loại nào nên tiếp tục nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị.

Bác sĩ Huân tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nghỉ ngơi đầy đủ, kiểm soát căng thẳng

Để tránh căng thẳng ngày Tết, bác sĩ Huân khuyến cáo người bệnh tuyến giáp nên dành thời gian thư giãn, duy trì vận động nhẹ như đi bộ, tập thở, thiền hoặc các hoạt động giúp thoải mái tinh thần, góp phần ổn định nội tiết, hỗ trợ tuyến giáp hoạt động hiệu quả. Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường, người bệnh nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ để được tư vấn phù hợp.

Minh Tâm