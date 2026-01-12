Người ủng hộ ông Trump bất đồng về vụ ICE bắn chết người

Nhiều người ủng hộ ông Trump cho rằng đặc vụ ICE bắn chết người ở Minnesota là "tự vệ chính đáng", trong khi số khác nói chính sách cứng rắn của Tổng thống "đi quá xa".

Linda Anderson, người ủng hộ ông Trump sống gần Sacramento, tin rằng nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã "hành động để tự vệ" khi bắn chết Renee Nicole Good, công dân Mỹ 37 tuổi ở Minneapolis. Nhưng với bà Lori Lutz, một người ủng hộ khác ở Fort Wayne, bang Indiana, thảm kịch này là hệ lụy khi ông Trump "vượt quá giới hạn quyền lực".

Vụ nổ súng khiến Good thiệt mạng đã trở thành sự kiện mới nhất khoét sâu chia rẽ trong xã hội Mỹ xoay quanh chính sách nhập cư và phong cách cầm quyền của ông Trump. Ngay cả một số người từng bỏ phiếu cho ông Trump cũng thừa nhận cảm thấy bất an trước cách ông triển khai quyền lực mạnh tay trong nước lẫn trên quốc tế kể từ đầu năm.

"Vụ bắn Good mới xảy ra cách đây vài ngày, chiến dịch ở Venezuela cũng diễn ra cách đó không lâu. Chúng tôi không biết ngày mai sẽ còn chuyện gì nữa", Anthonny Gutierrez, 23 tuổi, cử tri ủng hộ ông Trump sống gần Sacramento, nói.

Khoảnh khắc chạm trán khiến đặc vụ ICE bắn chết người ở Minnesota Cuộc chạm trán khiến đặc vụ ICE bắn chết người ở Minneapolis, bang Minnesota. Video: X/AlphaNews

Lutz, 56 tuổi, cựu quản lý nhà thuốc bán lẻ, cho biết bà từng muốn ông Trump trục xuất người nhập cư không giấy tờ mà bà cho là đang chiếm việc làm trong các nhà máy ở bang Indiana. Nhưng khi xem đoạn video vụ nổ súng ở Minneapolis, bà nghĩ: "Lại vượt quá giới hạn. Đây là lạm dụng quyền lực. Ai cũng sợ kiểu lính 'lùng sục từng nhà' như vậy".

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nhiều cử tri ủng hộ một số mục tiêu chính sách của ông Trump nhưng lo ngại về cách triển khai. Ngay trước khi ông nhậm chức, một khảo sát của WSJ cho thấy số người ủng hộ trục xuất hàng loạt chiếm đa số sít sao, nhưng gần 3/4 cho rằng ông Trump chỉ nên trục xuất những người có tiền án.

Đến tháng 7/2025, khảo sát thống kê hơn 60% số người được hỏi ủng hộ trục xuất người nhập cư trái phép, nhưng cũng ghi nhận tỷ lệ gần tương đương phản đối trục xuất mà không cho người nhập cư hầu tòa hay đưa họ tới El Salvador và các nước xa lạ. Phần lớn cũng phản đối sử dụng quân đội để đối phó các cuộc biểu tình chống truy quét nhập cư.

Gutierrez nói video vụ bắn chết Good ở Minneapolis cho thấy đây là trường hợp "sử dụng vũ lực không cần thiết" và phản ánh cách tiếp cận thiếu chọn lọc của ông Trump trong thực thi luật nhập cư.

"Tôi đồng ý bắt những người đáng bị xử lý, tức những người có tiền án và không tuân thủ pháp luật", Gutierrez, nhân viên người Mỹ gốc Mexico của một công ty lợp mái, nói. "Nhưng có những người không gây hại cho đất nước, làm việc chăm chỉ và không làm gì sai, họ nên có cơ hội ở lại, ít nhất là như vậy".

Người biểu tình rửa mắt sau khi ICE bắn đạn hơi cay ở Minneapolis, bang Minnesota, ngày 12/1. Ảnh: AFP

Michelle Adkisson Redwine, cử tri từng ba lần bỏ phiếu cho ông Trump ở Richmond, bang Indiana, cho biết cô nhìn chung hài lòng với nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Nhưng chủ doanh nghiệp kế toán 36 tuổi này cũng mâu thuẫn trước một số chính sách, trong đó có chiến dịch trục xuất hàng loạt. "Tôi vừa chấp nhận được, lại vừa không", cô nói.

Theo Redwine, một phần tin tức về ICE bị thổi phồng, nhưng các đặc vụ đôi lúc "vượt quá ranh giới" trên thực tế. Những cảm xúc mâu thuẫn đó cũng thể hiện ở cách Redwine nhìn nhận những người bị bắt. Cô ủng hộ trục xuất tội phạm, nhưng cho rằng Mỹ không nên trục xuất những người bị đưa vào nước này trái phép từ hàng chục năm trước khi còn là trẻ em.

Redwine cho biết cô tạm thời chưa bình luận về vụ bắn chết Good ngày 7/1, cho biết cô có rất nhiều câu hỏi xoay quanh đoạn video. "Tại sao Good có mặt ở đó. Tại sao ICE có mặt ở đó. Ý định của Good là gì? ICE có thực sự cần dùng tới vũ lực chết người không? Tôi không biết".

Trước việc ông Trump mạnh tay sử dụng quyền lực hành pháp, Redwine nói cô thích cách Tổng thống Mỹ đưa mọi thứ vào guồng hành động, song hoài nghi về những quyết định như không kích, bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

"Tôi không thích việc chúng ta can thiệp vào nước khác. Bất kể động cơ là gì, chúng ta cần chăm lo công dân của mình trước", Redwine nêu quan điểm.

Đức Trung (Theo WSJ, AP, Washington Post)