Người tự xưng 'lính Nhật' xông vào sứ quán Trung Quốc ở Tokyo

Bắc Kinh cho biết một người tự xưng là "lính Nhật" xông vào đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo, dọa giết các nhà ngoại giao ở đây.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết một người Nhật Bản tự nhận là quân nhân tại ngũ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đã trèo tường, "xâm nhập trái phép bằng vũ lực" vào đại sứ quán Trung Quốc tại quận Minato, Tokyo.

Phát biểu trong họp báo thường kỳ vài tiếng sau sự việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết người này đã đe dọa sát hại nhân viên ngoại giao Trung Quốc "nhân danh một vị thần".

"Chúng tôi sốc trước sự việc và đã gửi kháng thư tới Nhật Bản", ông Lâm cho biết. Nghi phạm sau đó đã thừa nhận hành vi của mình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nêu giới tính của người này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh năm 2024. Ảnh: AFP

Theo ông Lâm, tính chất và mức độ ảnh hưởng của sự việc là "đặc biệt nghiêm trọng", kêu gọi Tokyo tiến hành điều tra kỹ lưỡng và đưa ra lời giải thích cho Bắc Kinh.

"Vụ đột nhập đã vi phạm nghiêm trọng Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn cá nhân của các nhân viên ngoại giao Trung Quốc cũng như an ninh của các cơ sở ngoại giao", ông nói. "Nó cũng cho thấy sự thất bại của phía Nhật Bản trong quản lý, huấn luyện lực lượng JSDF".

Tokyo chưa xác nhận sự việc, cũng như chưa phản hồi tuyên bố của Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết chưa có thông tin chi tiết và đang xác minh các tình tiết liên quan.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK dẫn nguồn tin điều tra, cho biết nghi phạm đột nhập là nam giới, mang theo dao, bị khống chế tại hiện trường. Cảnh sát Tokyo đang lấy lời khai nghi phạm.

Quan hệ Trung - Nhật đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, liên quan phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan hồi tháng 11/2025. Bà Takaichi khi đó cảnh báo Nhật Bản có thể sẽ tiến hành động thái quân sự trong trường hợp đảo Đài Loan bị tấn công. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.

Thủ tướng Nhật Bản sau đó xuống giọng nhằm xoa dịu căng thẳng, song Trung Quốc không chấp nhận và tiếp tục yêu cầu bà rút lại phát biểu. Bà Takaichi đến nay vẫn từ chối làm điều này, đồng thời tuyên bố Nhật Bản sẽ tăng cường năng lực phòng vệ và "kiên quyết bảo vệ" lãnh thổ.

