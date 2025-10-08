Người truy đuổi đối thủ, tông ôtô vào quán nhậu ra đầu thú

Gia LaiĐặng Văn Sang, 27 tuổi, đến công an trình diện, khai vì mâu thuẫn nên lái ôtô tông nam thanh niên, lao vào quán nhậu khiến người phụ nữ tử vong.

Sáng 8/10, Sang, ngụ thôn Vĩnh Bình, bị Công an xã Bình Dương tạm giữ, điều tra các dấu hiệu phạm tội.

Đặng Văn Sang tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, tối hôm qua, tại quán Ốc Nướng Ngon thuộc thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương, Sang mâu thuẫn với Nguyễn Quang Sơn (26 tuổi, trú cùng thôn). Anh ta lấy dao trong quán rượt đuổi, đánh Sơn, nhưng được mọi người can ngăn nên ngừng lại.

Sơn sau đó vừa đi đến quán Xóm Nhậu ở bên cạnh, vừa khiêu khích Sang. Tức giận, Sang lấy ôtô đuổi theo nhưng xe lao thẳng vào trong quán Xóm Nhậu, tông trúng Sơn và bà Lương Thị Quyến (55 tuổi), một thanh niên đứng cạnh đó may mắn chạy thoát. Bàn ghế, đồ đạc ở quán hư hỏng nặng.

Lái ôtô tông vào quán, một người tử vong Thời điểm ôtô lao vào quán nhậu. Video: Người dân cung cấp

Sau sự việc, Sang xuống ôtô rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn nhưng bà Quyến đã tử vong.

Trần Hóa