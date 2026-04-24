Người Trung Quốc tích trữ bao cao su trước khi giá tăng do xung đột Trung Đông

Sau thông báo tăng 30% giá bán bao cao su từ nhà sản xuất hàng đầu thế giới, người dùng mạng xã hội Trung Quốc kêu gọi nhau tích trữ hàng nhằm tiết kiệm chi phí.

Cơn sốt bắt đầu khi ông Goh Miah Kiat, lãnh đạo tập đoàn sản xuất bao cao su Karex Bhd (Malaysia), đơn vị cung ứng cho các thương hiệu lớn như Durex và Trojan, thông báo kế hoạch tăng giá sản phẩm từ 20% đến 30%, theo Reuters ngày 23/4. Mức tăng có thể cao hơn nếu tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng do xung đột tại Iran tiếp tục kéo dài.

Tại Trung Quốc, hashtag "giá bao cao su tăng" đã thu hút hơn 60 triệu lượt xem trên nền tảng Weibo tính đến hôm qua. Nhiều người dùng bày tỏ lo lắng khi cuộc xung đột tại Trung Đông không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô mà bắt đầu "xâm nhập" vào cả giường ngủ.

Bất chấp mức giá dự kiến tăng cao, đa số ý kiến cho rằng điều này sẽ không ngăn cản họ sử dụng các biện pháp tránh thai và tình dục an toàn. Nhiều người dùng mạng xã hội kêu gọi nhau mua dự trữ số lượng lớn.

Một người dùng Weibo bình luận: "Bỏ ra vài chục tệ cho một chiếc bao cao su vẫn tiết kiệm gấp trăm lần so với việc tốn hàng triệu tệ để nuôi dạy một đứa trẻ". Một người khác viết: "Từ nay, không chỉ phải thắt lưng buộc bụng mà chúng ta còn phải tranh thủ gom hàng sớm".

Trung Quốc bãi bỏ chính sách miễn thuế kéo dài ba thập kỷ đối với các sản phẩm tránh thai vào ngày 1/1, đồng thời áp mức thuế 13% đối với các mặt hàng tránh thai. Ảnh: VCG/2020 VCG

Làn sóng thảo luận này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc đang triển khai nhiều chính sách nhằm cải thiện tỷ lệ sinh sụt giảm nghiêm trọng. Năm ngoái, số lượng trẻ em sinh ra tại đây đã rơi xuống mức thấp kỷ lục. Giá bao cao su leo thang được dự báo sẽ làm trầm trọng thêm chi phí kế hoạch hóa gia đình tại nước này.

Gánh nặng nặng nề hơn khi đầu năm nay Trung Quốc bãi bỏ chính sách miễn thuế kéo dài ba thập kỷ đối với các sản phẩm tránh thai. Bao cao su và thuốc tránh thai hiện phải chịu thuế giá trị gia tăng 13% như các loại hàng hóa tiêu dùng thông thường.

Hiện tại, Karex - hãng sản xuất hơn 5 tỷ bao cao su mỗi năm - vẫn đang theo dõi sát tình hình chiến sự. Trong khi đó, Reckitt (hãng sở hữu thương hiệu Durex) vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về tác động giá tại thị trường Trung Quốc.

Bình Minh (Theo Reuters)