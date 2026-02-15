Người tình tới nhà tôi chửi mắng, cho bạn gái tôi xem tin nhắn nhạy cảm

Trước đó tôi đã thú nhận có bạn gái, bạn đó đồng ý mối quan hệ như thế cho lãng mạn và không bị chán, vậy mà không giữ lời.

Tôi sắp lấy được vợ hiền nhưng người tình không cho tôi yên, phá hoại để tôi mất tất cả: công việc, người yêu và niềm tin của người thân, bạn bè xung quanh. Tôi thích bạn ấy hồi trẻ nhưng lúc đó bạn ấy không thèm nhìn đến tôi dù tôi cũng ưa nhìn, chỉ là lúc ấy không có gì. 8 năm sau, tôi có chút ít tài sản và công việc rất tốt, nhàn, thu nhập cao. Tự nhiên thấy trên mạng xã hội của bạn ấy hiện lên hình ảnh rất cuốn hút khiến tôi lại tiếp tục muốn theo đuổi. Lần này bạn ấy vì vẻ chững chạc và cũng tương xứng với bạn ấy nên đã đồng ý qua nhà tôi hẹn hò lần đầu tiên. Cũng phải nhắn tin qua lại cả nửa năm, bạn ấy mới qua nhà. Vậy mà chỉ qua một hai lần lại dễ dãi ngủ với tôi nên tôi xem bạn ấy là bạn tình. Do không nói trước là bạn trai, bạn gái của nhau nên tôi nghĩ như vậy.

Thế là tôi tìm hiểu người khác trẻ hơn mình nhiều, mới ra trường, tuy không hợp chuyện đó lắm nhưng phù hợp để cưới. Rồi tôi giao kèo với bạn ấy là bạn tình không chính thức, bạn ấy đồng ý vì chưa hoàn tất thủ tục ly dị. Sau đó chúng tôi qua lại 3 năm, bạn ấy ngày càng quá đáng, luôn bắt tôi phục tùng, nghe theo ý bạn ấy. Dù tính tôi rất gia trưởng, vậy mà vẫn phải chiều theo, do bị nghiện cảm giác bên bạn ấy: rất dễ chịu. Còn bạn gái chính thức là để cưới nên tôi cảm thấy hài lòng.

Nhưng một ngày, bạn ấy nổi điên lên qua nhà tôi quậy khi biết có bạn gái chính thức của tôi trong nhà. Trước đó tôi đã thú nhận có bạn gái, bạn đó cũng đồng ý mối quan hệ như thế cho lãng mạn và không bị chán, vậy mà không giữ lời. Bạn nhắm vào gia đình tôi, chửi tôi làm tôi mất uy tín, rồi nói tôi hám tiền nhận quà của bạn ấy mang về dù đang có bạn gái khác, lừa tình bạn ấy và đưa những tin nhắn chat sex cho bạn gái tôi xem khiến cô ấy mất hết cảm giác với tôi và cảm thấy ghê tởm tôi. Sau đó, bạn ấy còn làm cách nào đó khiến tôi bị mất việc hoặc có thể do trùng hợp vì bạn ấy không biết chỗ tôi làm.

Giờ đây tôi thân bại danh liệt, anh chị coi thường tôi do tôi dính vào người như vậy. Bạn ấy lạnh lùng bảo đã tìm hiểu người khác và quên tôi rồi, còn dọa kiện ngược lại tôi quấy rối và đe dọa nếu tôi làm gì bạn ấy. Tôi nên làm gì đây?

