Người thương ơi, anh nơi đâu?

Em có ngoại hình ưa nhìn, được mọi người khen là luôn vui vẻ, dễ gần, nhiệt tình nên trẻ hơn tuổi khá nhiều.

Thời gian vẫn cứ trôi, dòng đời vẫn cứ đi,

Người vẫn cứ tiến bộ và đợi chờ một tình yêu tới.

Em thích nhất câu nói: "The only person you should try to be better than is the person you were yesterday". Do đó sau năm năm độc thân sau ly hôn và phấn đấu mỗi ngày, em đã có những thứ mình muốn, đi tới nơi mình thích nhưng tìm chưa được người mà mình muốn ở bên. Nên hy vọng lần nữa viết bài, chuyên mục sẽ cho em cơ hội gặp người thương.

Về em, vốn là người phụ nữ của gia đình, em biết khá nhiều thứ (cắt may, vẽ tranh, nấu ăn, pha chế,...), trong đó có cả biết điều (cười). Ngoài ra, em tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài chuyên ngành kỹ thuật và có kinh nghiệm kinh doanh khá lâu nên có thể tự tin đàm thoại, chia sẻ cùng anh mọi vấn đề, mọi lĩnh vực.

Em thích nấu ăn, vẽ tranh, đọc sách, đạp xe, du lịch trải nghiệm, thích học hỏi những điều mới lạ, khám phá những vùng đất, nền ẩm thực mới,... Em cao 1,6 m, ngoại hình ưa nhìn, được mọi người khen là luôn vui vẻ, dễ gần, nhiệt tình nên trẻ hơn tuổi khá nhiều, còn thực tế như nào, anh tự nhận định nhé.

Về anh: mong anh tự lập, có trách nhiệm với cuộc sống của mình, với gia đình, bố mẹ, biết mình cần gì và muốn gì, hài lòng và chủ động với cuộc sống hiện tại của bản thân.

Em không mưu cầu quá cao xa, nhưng sự chân thành là điều em đánh giá cao trong mọi mối quan hệ và đó là điểm gắn kết chúng ta lâu dài hơn chứ không vì bất cứ mục đích mang tính hữu hình nào.

Mong nhận được thư anh.

Hữu duyên sẽ gặp.

