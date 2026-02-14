Người Tây Ban Nha sống thọ nhờ 3 thói quen không tốn tiền

Bên cạnh chế độ ăn uống chuẩn mực, nhịp sống chậm rãi, gắn kết cộng đồng và thói quen vận động ngoài trời là những yếu tố then chốt giúp cư dân Địa Trung Hải duy trì thể trạng dẻo dai và kéo dài tuổi thọ.

Tây Ban Nha hiện là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới, với mức trung bình xấp xỉ 84 tuổi. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào can thiệp y tế, bí quyết sống lâu của người dân nơi đây bắt nguồn từ lối sống Địa Trung Hải truyền thống – một tổng hòa giữa dinh dưỡng, vận động và sức khỏe tinh thần. Các chuyên gia y tế tại Tây Ban Nha khẳng định, chính những thói quen đời thường giản dị như duy trì nhịp sinh học, ngủ đủ giấc và xây dựng quan hệ xã hội chân thành mới là nền tảng vững chắc cho sự trường thọ.

Tại Tây Ban Nha, nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới như SHA Wellness Clinic hay ZEM Wellness Clinic Altea đang tiên phong nghiên cứu về y học trường thọ. Dù áp dụng các công nghệ tiên tiến như phân tích chỉ dấu sinh học hay xét nghiệm chuyên sâu, kết luận cuối cùng của giới chuyên môn vẫn quay về những giá trị cốt lõi. Bác sĩ Mariel Silva, Giám đốc Y tế của SHA, nhấn mạnh sự trường thọ không đến từ những liệu pháp xa vời mà nằm ở kỷ luật sinh hoạt hàng ngày.

Ảnh minh họa: Andrea Comi

Chế độ ăn Địa Trung Hải từ lâu đã trở thành "tiêu chuẩn vàng" cho dinh dưỡng lành mạnh, ưu tiên chất xơ, chất chống oxy hóa và protein từ thực vật, cá. Bác sĩ Carlos Gutiérrez, Giám đốc Lâm sàng tại ZEM Wellness Clinic Altea, cho biết mô hình ăn uống này giúp giảm đáng kể nguy cơ tim mạch, tiểu đường type 2 và các hội chứng chuyển hóa. Việc tiêu thụ thực phẩm tự nhiên giúp kháng viêm hệ thống, cải thiện chỉ số mỡ máu và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức. Theo bác sĩ Silva, đây là một cấu trúc khoa học giúp ổn định năng lượng và giảm tải áp lực cho hệ tiêu hóa.

Song hành với dinh dưỡng là triết lý sống chậm. Người dân vùng Địa Trung Hải coi trọng chất lượng cuộc sống qua việc ăn chậm, nhai kỹ và biến mỗi bữa ăn thành thời gian kết nối với người thân. Những thói quen như giấc ngủ trưa truyền thống (siesta) giúp cải thiện điều hòa thần kinh nội tiết và giảm căng thẳng. Chuyên gia y học tích hợp Katherine Lozano từ Palasiet giải thích rằng việc nghỉ ngơi đúng lúc giúp hạn chế sản sinh gốc tự do và ngăn ngừa sự mất cân bằng ty thể - những tác nhân chính gây lão hóa.

Sự gắn kết cộng đồng cũng đóng vai trò như một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng cô đơn và căng thẳng tâm lý kéo dài có thể đẩy nhanh quá trình già đi. Ngược lại, tương tác xã hội tích cực kích thích cơ thể giải phóng oxytocin và dopamine. Những "hormone hạnh phúc" này giúp giảm nồng độ cortisol, tăng cường khả năng phục hồi cảm xúc và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh sống thọ là thói quen vận động ngoài trời. Chuyên gia Francisco Gómez khuyến nghị mỗi người nên dành ít nhất 5-10 phút tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ngay sau khi thức dậy. Ánh sáng tự nhiên giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học, điều tiết cortisol và melatonin, từ đó cải thiện giấc ngủ và thúc đẩy trao đổi chất. Khi con người ra ngoài vận động nhiều hơn, sức khỏe thể chất được củng cố song song với sự phát triển của các mối quan hệ xã hội.

Xu hướng quan tâm đến "sống khỏe, sống thọ" đang bùng nổ trên toàn cầu. Báo cáo từ McKinsey cho thấy 60% người tiêu dùng ưu tiên các dịch vụ sức khỏe và 70% đã tăng chi tiêu cho các sản phẩm hỗ trợ. Trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo đến năm 2050, 22% dân số toàn cầu sẽ trên 60 tuổi, nhu cầu thực tế không chỉ dừng lại ở việc kéo dài tuổi thọ mà còn là giảm thiểu thời gian sống chung với bệnh tật cuối đời. Lối sống Địa Trung Hải, với sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần, đang trở thành lời giải phù hợp cho bài toán già hóa dân số này.

Bình Minh (Theo Vogue Taiwan)