Người sống cùng chung cư 'tiếp tay âm mưu ám sát tướng tình báo Nga'

FSB cho biết một cư dân trong chung cư của tướng Alekseyev đã tiếp tay cho sát thủ, đưa chìa khóa cho người này vào tòa nhà để phục kích.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 9/2 công bố hình ảnh Zinaida Serebritskaya, bị xác định là đồng phạm trong vụ ám sát trung tướng Vladimir Alekseyev, phó cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU).

Báo cáo điều tra được công bố kèm một số ảnh chân dung và video hoạt động của Serebritskaya cho thấy bà từng là công dân Ukraine, sống ở vùng Lugansk, nhập tịch Nga năm 2000. Trong giai đoạn 2023-2025, Serebritskaya làm quản lý một tiệm tạp hóa ở Moskva.

"Từ ngày 11/12/2025, nghi phạm thuê nhà tại căn 337, Lô 1, tòa nhà 24, đường Volokolamsk ở Moskva", các điều tra viên FSB viết trong báo cáo. Tòa nhà này cũng là nơi sinh sống của tướng Alekseyev, người thoát chết trong vụ ám sát hôm 6/2.

Zinaida Serebritskaya, đồng phạm trong vụ mưu sát tướng tình báo Nga Vladimir Alekseyev, được cho là đã tẩu thoát sang Ukraine. Ảnh: FSB

FSB xác định Serebritskaya là người đã đưa chìa khóa điện tử của tòa nhà cho nghi phạm Lyubomir Korba, để người ngày đi vào từ cửa chính và phục kích vị tướng 64 tuổi ở gần thang máy. Korba sử dụng một khẩu súng ngắn gắn nòng giảm thanh để bắn Alekseyev.

Tuy nhiên, tướng Alekseyev, người từng tốt nghiệp Trường Chỉ huy Đổ bộ đường không Cao cấp Ryazan, dường như đã đoán trước được ý định của sát thủ nên đã nhanh chóng áp sát, ngăn nghi phạm chĩa súng vào đầu mình, theo phóng viên quân sự Alexander Kots của tờ Komsomolskaya Pravda.

"Ông ấy đã đánh trả kẻ ám sát. Phản xạ chớp nhoáng đã cứu mạng Alekseyev. Vợ ông sau đó buộc garô ở chân để cầm máu, đồng thời dùng những vật dụng sẵn có để bịt kín vết thương ở bụng trong lúc chờ cấp cứu", Kots cho biết.

Tướng Alekseyev trúng tổng cộng ba phát đạn, gồm hai viên găm vào bụng và một viên trúng chân. Ông được phẫu thuật trong bệnh viện, đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và có thể trò chuyện, nhưng tình trạng vẫn nghiêm trọng.

Korba sau đó vứt súng, tìm đường rời khỏi Nga, nhưng bị phát hiện và bị bắt ở Dubai, thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Nghi phạm đã được dẫn giải về Nga hôm 8/2. Một đồng phạm khác của Korba được xác định là Viktor Vasin, công dân Nga sinh năm 1959, đã bị bắt tại Moskva.

Serebritskaya, sinh năm 1971, được cho là đã tẩu thoát sang Ukraine. FSB phát hiện Serebritskaya lên chuyến bay từ Moskva đi Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào lúc 1h10 ngày 5/2, một ngày trước vụ án.

RIA Novosti dẫn lời một cư dân ở làng Khorosheye thuộc Lugansk, quê hương của Serebritskaya, nói nghi phạm "có thể đã bị tiền tài cám dỗ". Một người ở làng Khorosheye nói Serebritskaya về quê vào năm 2024 và rao bán một căn nhà có diện tích 86 m2, nhận xét người phụ nữ này "chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền".

Vụ ám sát tướng Alekseyev đã khiến Nga suýt mất "bộ não tình báo" trong cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi đây là "hành động khủng bố" do Kiev tiến hành nhằm phá vỡ tiến trình đàm phán hòa bình, trong khi giới chức Ukraine bác bỏ cáo buộc, khẳng định họ không liên quan đến sự việc.

Thanh Danh (Theo RIA, Zvezda)