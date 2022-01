Người say lái xe bị phạt dọn nhà tang lễ

Đài LoanMuốn người lái xe khi say hiểu cái chết đáng sợ thế nào, nhà chức trách thành phố Cao Hùng phạt họ dọn dẹp nhà xác, bộ phận làm lạnh và lò hỏa táng.

Tháng trước, dư luận Cao Hùng xôn xao bởi một vụ tai nạn ôtô do một tài xế say rượu gây ra, khiến một người thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Thị trưởng Chen Qimai tuyên bố, những người lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu phải lao động công ích tại các nhà tang lễ địa phương. Hôm 18/1, nhóm 11 tài xế đầu tiên, gồm 10 nam, một nữ, đã đến văn phòng Quản lý lễ tang thành phố thực hiện hình phạt.

"Tôi lau cửa tủ đông và nhận ra rằng có thể người chết đang nằm bên trong. Tôi chưa bao giờ cận kề cái chết như vậy. Thật đáng sợ. Sau này, tôi cần cẩn thận khi lái xe và không uống rượu khi tham gia giao thông nữa", một tài xế nói.

Những người say rượu khi lái xe bị chịu hình phạt dọn nhà tang lễ, hôm 18/1. Ảnh: hk01

Bộ trưởng Nội vụ Yan Qingzhi cho biết, chính quyền thành phố nghiêm túc thực hiện các biện pháp, không khoan nhượng đối với tài xế say rượu. Ông hy vọng, trải nghiệm thực tế khi lao động công ích tại nhà tang lễ sẽ giúp người dân cảnh giác hơn khi lái xe, tôn trọng mạng sống của người khác. Đây là một trong những hình phạt kỳ vọng chấm dứt tình trạng say rượu khi lái xe, giúp nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đường bộ, tôn trọng quyền và lợi ích người tham gia giao thông.

Sau bốn giờ lao động cải tạo, 11 tài xế bị phạt tỏ ra hối hận sâu sắc về hành động của mình. "Tôi không dám thêm lần nào nữa", một người đại diện cho nhóm, cam kết.

Nhật Minh (Theo OC)